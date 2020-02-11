محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للوقوف على آخر المستجدات فى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية وعلى رأسها أعمال تطوير شارع عاطف السادات وشارع البترول.





وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد ، سكرتير عام محافظة بورسعيد ، والإدارة المالية،وهيئة الطرق والكبارى والشركة الهندسية والمقاولين المنفذين للمشروعات .





وشدد اللواء عادل الغضبان ، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لانتهاء الأعمال بعدد من المشروعات الجاري العمل بها





واكد الغضبان على المتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات لتحقيق الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة، مشددا على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة وعقد اجتماعات بشكل دورى لمتابعة آخر التطورات أول بأول فى المشروعات المطروحة حاليا .





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