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محافظات

شحن 4000 طن صودا وتفريغ 565 طن مهيئات وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:51 م
ميناء
ميناء
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كتب محمد الغزاوى
استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BOMAR JUNO التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 6 مترات وذلك لشحن 4000 طن صودا من الميناء والسفينة INDUSTRIAL SONG التى ترفع علم البرتغال ويبلغ طولها 144 مترا والغاطس 8 مترات وذلك لتفريغ 565 طن مهيئات بالميناء.


وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.


كما  سجل ميناء غرب  بورسعيد  دخول 3 سفن حاويات و سفينتين بضائع عامة وخروج  3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و سفينتين بضائع عامة. 


وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .

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