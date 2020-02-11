شحن 4000 طن صودا وتفريغ 565 طن مهيئات وتداول 25 سفينة بموانئ بورسعيد

استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BOMAR JUNO التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 102 متر والغاطس 6 مترات وذلك لشحن 4000 طن صودا من الميناء والسفينة INDUSTRIAL SONG التى ترفع علم البرتغال ويبلغ طولها 144 مترا والغاطس 8 مترات وذلك لتفريغ 565 طن مهيئات بالميناء.









وبلغ إجمالي حركة السفن اليوم 25 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد علي الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.









كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 3 سفن حاويات و سفينتين بضائع عامة وخروج 3 سفن حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات و سفينتين بضائع عامة.









وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات التفريغ على الأرصفة .





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