محافظ جنوب سيناء يلتقي خبراء التنمية العمرانية ببرنامج الأمم المتحدة

التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خبراء التنمية العمرانية ببرنامج الأمم المتحدة واستعرض المحافظ الإجراءات التنموية وجهود المحافظة في تنمية مدنها والحفاظ علي مقوماتها لضمان استدامتها للأجيال القادمة.





وذلك على هامش “المنتدى الحضري العالمي” بأبو ظبي حيث يعتبر المنتدى فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية.





حيث يتم عقد اجتماعات طاولة مستديرة وورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.





وقد ناقش فودة موضوعات تتعلق بالتقنيات الحدودية والمدن المستدامة و التخطيط الحضري والحفاظ على التراث.





ويقام على هامش المنتدى معرض اكسبو الحضري والذى يقدم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالي 70 دولة.



