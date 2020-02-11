AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يلتقي خبراء التنمية العمرانية ببرنامج الأمم المتحدة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:51 م
اللواء خالد فودة
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
Advertisements
ايمن محمد
التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خبراء التنمية العمرانية ببرنامج الأمم المتحدة واستعرض المحافظ الإجراءات التنموية وجهود المحافظة في تنمية مدنها والحفاظ علي مقوماتها لضمان استدامتها للأجيال القادمة.

وذلك على هامش “المنتدى الحضري العالمي” بأبو ظبي حيث يعتبر المنتدى فرصة فريدة للنقاش حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل والالتزام بتنفيذ جداول أعمال التنمية العالمية.

حيث يتم عقد اجتماعات طاولة مستديرة وورش عمل لأصحاب التخصص من القادة وأصحاب القرار الرئيسيين والمهنيين وقادة الفكر والوزراء ورؤساء البلديات والنساء والشباب والعديد من الدوائر لتحديد الأولويات والالتزامات تجاه التنمية الحضرية المستدامة.

وقد ناقش فودة  موضوعات تتعلق بالتقنيات الحدودية والمدن المستدامة و التخطيط الحضري والحفاظ على التراث.

ويقام على هامش المنتدى معرض اكسبو الحضري والذى يقدم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات التي تواجه المدن والمجتمعات والتي تضم أكثر من 180 شركة عارضة وحوالي 70 دولة.

محافظ جنوب سيناء يلتقي خبراء التنمية العمرانية ببرنامج الأمم المتحدة
محافظ جنوب سيناء يلتقي خبراء التنمية العمرانية ببرنامج الأمم المتحدة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبوظبي قبلة صناعة المدن الذكية .. الأحمد يكشف تفاصيل المنتدى الحضري العالمي

وزير التنمية المحلية يبحث التعاون مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات

مسئولة دولية تشيد باستضافة الإمارات للمنتدى الحضري العالمي العاشر

وزير التنمية المحلية يصل الإمارات للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي

وزير التنمية المحلية يشهد افتتاح المنتدى الحضري العالمي بمدينة أبو ظبي.. صور

شعراوي يشارك في المنتدى الحضري العالمي بالإمارات.. يتفقد الجناح المصري.. ونقاشات حول التنمية الحضرية المستدامة وتحديد أولويات العمل

ترشيحاتنا

موعد رمضان 2020.. تعرف على بداية أول أيام الشهر الفضيل

أحمد شوبير يفتح النار على اتحاد الكرة ولجنة الحكام بسبب جهاد جريشة

الملكة إليزابيث تستدعي الأمير هاري وزوجته ميجان

ميدو يفاجئ بعثة الزمالك قبل السفر إلى قطر

علاقة غير شرعية وخادمة .. كشف لغز مقتل صاحب شركة مسن داخل شقته بالعجوزة

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضرب بالحذاء.. الرئيس الأمريكي ينتقم ممن حاولوا عزله

أسعار نيسان nissan اليوم في مصر بعد تخفيض صني sunny 2020..صور

الإقبال يتزايد..استمرار توافد الناخبين على مؤسسة البنين للتصويت فى الانتخابات التكميلية بالجيزة.. صور