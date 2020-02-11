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أخبار العالم

شاهد نواب بالبرلمان اللبناني يتعرضون للضرب والرشق بالبيض من المحتجين

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:33 م
احتجاجات لبنان
احتجاجات لبنان
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محمد علي

وصل عدد من النواب والوزراء إلى مقر مجلس النواب اللبناني للمشاركة في الجلسة النيابية اليوم على الرغم من احتشاد آلاف المتظاهرين والمواجهات بين المحتجين وقوى الأمن رفضا لانعقاد المجلس ومنح الثقة للحكومة.


وذكرت شبكة آر تي، أن رئيس الحكومة حسان دياب وصل إلى المجلس، كما وصل نواب التيار الوطني الحر إلى المبنى.


ولفتت إلى أن القوى الأمنية استخدمت قنابل الغاز بكثافة وسط بيروت، لتفريق المحتجين من أجل ضمان عبور مواكب النواب إلى البرلمان.


وكان وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، أول الواصلين إلى مجلس النواب، إذ تمكن من الوصول على متن دراجة نارية، كما وصل نواب آخرون إلى المجلس عبر سيارات أجرة.


وتعرض بعض النواب اللبنانيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مقر المجلس للضرب وإلى الرشق بالبيض ومنهم من تم نقله إلى المستشفى وهو النائب سليم سعادة الى المستشفى بعد تعرضة للضرب وتكسير سيارته من قبل المحتجين.


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