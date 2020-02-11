هشام الحفناوي: الاكتشاف المبكر لمرض السكر يساعد على سرعة العلاج

قال الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومى للسكر سابقا إن نزول البول الكثير للشخص أو تناول الأطعمة بطريقة مكثفة دائما وشرب الماء أو الالتهابات الجلدية يشير إلى مرض السكر، بالإضافة إلى النوم لفترات طويلة والشعور بالكسل الدائم.





وأضاف عميد المعهد القومى للسكر خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه فى حملة 100 مليون صحة تم اكتشاف أن 60% من مرضى السكر غير عالمين بهذا المرض، موضحا باعتقاده بأسباب أخرى غير هذا المرض.





وأوضح أن الكشف المبكر لمرض السكر يساعد المريض على علاج مرضه بشكل أفضل، لافتا إلى أن الخوف منه يكون بالمضاعفات التي يؤثر بها على العين والأعصاب والشرايين والقلب، وبالتالى عندما يتم ضبطه يحول الجسم إلى وضعه الطبيعي.





وأشار إلى أن أى شخص لديه تاريخ مرضي بالإصابة بالسكر فوق سن ال40 عام أو وزنه زائد أو لديه مرض الضغط أو دهون عالية فى الدم، يجب أن يتجه إلى الطبيب وتحليل سكر "صايم وفاطر" أو السكر التراكمى.





وأكد أن هناك أشخاصا كثيرين فى مرحلة ما قبل السكر، حيث يكون غير طبيعي

ي، ولكنه لم يصل إلى أرقام السكر بعد، مضيفا أنه فى تلك المرحلة يجب أن يتناول الأدوية وعمل نظام غذائى ورياضى ليتم الخروج من مرحلة ما قبل السكرى.