AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

هشام الحفناوي: الاكتشاف المبكر لمرض السكر يساعد على سرعة العلاج

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:45 م
مرض السكر
مرض السكر
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال الدكتور هشام الحفناوي، عميد المعهد القومى للسكر سابقا إن نزول البول الكثير للشخص أو تناول الأطعمة بطريقة مكثفة دائما وشرب الماء أو الالتهابات الجلدية يشير إلى مرض السكر، بالإضافة إلى النوم لفترات طويلة والشعور بالكسل الدائم.


وأضاف عميد المعهد القومى للسكر خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أنه فى حملة 100 مليون صحة تم اكتشاف أن 60% من مرضى السكر غير عالمين بهذا المرض، موضحا باعتقاده بأسباب أخرى غير هذا المرض.


وأوضح أن الكشف المبكر لمرض السكر يساعد المريض على علاج مرضه بشكل أفضل، لافتا إلى أن الخوف منه يكون بالمضاعفات التي يؤثر بها على العين والأعصاب والشرايين والقلب، وبالتالى عندما يتم ضبطه يحول الجسم إلى وضعه الطبيعي.


وأشار إلى أن أى شخص لديه تاريخ مرضي بالإصابة بالسكر فوق سن ال40 عام أو وزنه زائد أو لديه مرض الضغط أو دهون عالية فى الدم، يجب أن يتجه إلى الطبيب وتحليل سكر "صايم وفاطر" أو السكر التراكمى.


وأكد أن هناك أشخاصا كثيرين فى مرحلة ما قبل السكر، حيث يكون غير طبيعيي، ولكنه لم يصل إلى أرقام السكر بعد، مضيفا  أنه فى تلك المرحلة يجب أن يتناول الأدوية وعمل نظام غذائى ورياضى ليتم الخروج من مرحلة ما قبل السكرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معلومات جديدة لا يعرفها الكثيرون.. أبرز الدراسات الطبية ٢٠١٩ عن مرض السكر.. علامات مبكرة تنذر بإصابة الأطفال.. أجهزة رياضية تعالجه خلال 42 يوما.. والتخلص من الوزن الزائد يساعد على سرعة الشفاء

بنسبة 60%.. القومية للسكر: إحساسك نعمة ستقلل مضاعفات التهاب الأعصاب

السمنة هى المفتاح السحرى له.. تعرف على أسباب مرض السكر وطرق علاجه..فيديو

ترشيحاتنا

بشري سارة.. تعرف على طقس يوم عيد الحب

ليفربول يحسم الجدل بشأن عودة جيرارد

مفاجآت بالجملة.. الكاف يعلن القائمة النهائية لـ الزمالك فى السوبر الأفريقي

فيديو حصد 45 مليون مشاهدة.. لحظة انبهار طفلة رأت تساقط الثلوج لأول مرة

مهاجم قديم جديد.. ميدو يعلن انضمامه لهجوم الزمالك في السوبر الإفريقي

«الزواج من المغتصب».. فضيحة جديدة لأردوغان وحزبه.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضرب بالحذاء.. الرئيس الأمريكي ينتقم ممن حاولوا عزله

أسعار نيسان nissan اليوم في مصر بعد تخفيض صني sunny 2020..صور

الإقبال يتزايد..استمرار توافد الناخبين على مؤسسة البنين للتصويت فى الانتخابات التكميلية بالجيزة.. صور