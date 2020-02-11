بعد تخريب ممتلكات للعرب.. أول رد من نتنياهو على جريمة الكراهية والعنصرية في الجليل

أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جريمة الكراهية والعنصرية المرتكبة ضد السكان العرب وتخريب ممتلكاتهم في قرية الجش بالجليل الأعلى.

وقال نتنياهو وفق قناة كان: "أدين بشدة الكتابة على الجدران والتخريب في قرية الجش الليلة".

وأضاف: "سنجد المخالفين للقانون وسنتعامل معهم، ولسنا مستعدين لقبول أي هجمات على مواطنينا".

بدوره قال رئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس إن ما حدث في قرية الجش عمل عنصري مثير للصدمة، وأنا واثق من إنفاذ القانون للعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة، وفق موقع والا.

أما عضو الكنيست عن حزب "كاحوال لافان" يائير لابيد فقال عبر "تويتر": جرائم الكراهية وتخريب الممتلكات في قرية الجش، وصمة عار، والمجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى القضاء على كل هذه الظواهر المهينة، وعلى الشرطة تنفيذ القانون.

كما أدان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان جريمة الكراهية في قرية الجش؛ قائلًا: "أي جريمة كراهية تستحق الإدانة بشدة، وهذه هي المرة الثالثة التي نشهد فيها عمليات تخريب وأضرار في الممتلكات في الجش".

وأضاف: "هذا أمر يستحق الفحص الشامل ونعتقد أن الشرطة الإسرائيلية سوف تضع المخالفين أمام القانون".





فيما قال عضو الكنيست عن حزب البيت اليهودي موتي يوغيف "أنا أعارض أي أعمال عنف من قبل منتهكي القانون اليهود ضد العرب في أي مكان في البلاد".

وأضاف: "ما حدث بممتلكات قرية الجيش خطير للغاية وآمل أن يضع مسؤولو تطبيق القانون أيديهم على أولئك الذين ينتهكون الحياة في الجليل".