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فن

بسمة: فخورة بمشاركة فيلم "بعلم الوصول" في مهرجان أسوان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:49 م
نيللي كريم
نيللي كريم
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شيري نبيل
عبرت النجمة بسمة عن فخرها وسعادتها بمشاركة فيلم "بعلم الوصول" في المهرجانات الدولية، وأضافت في ندوة ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام المرأة أنها جربت أجواء المسابقات الكبرى من قبل.

وأضافت بسمة أنها تشعر بالإثارة بعد رؤيتها للفيلم مع جمهور مختلف، خاصة مع ردود الفعل الإيجابية للغاية في أسوان.

وتابعت: أتمنى أن يكون لدى خطة فى عملى، لأنه يساعد الفنان بشكل أكبر على السير بخطوات صحيحة، ولكنى فى الحقيقة ليس لدي تلك الخطة، وكل خطواتى بالفن توفيق من الله.


كان وقع اختيار إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، على فيلم "بعلم الوصول"، للمخرج هشام صقر، ليكون فيلم افتتاح الدورة الرابعة من المهرجان، بجانب تمثيله السينما المصرية في مسابقة الأفلام الطويلة.

تدور أحداث الفيلم، عن زوجة تحاول مواجهة أفكارها الانتحارية وحدها، بعد تعرض زوجها للحبس على ذمة قضية، ويتعرض لعدة جوانب تخص المرأة داخل المجتمع المصري.
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