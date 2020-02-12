لبحث الاستحقاقات الانتخابية.. حزب الحرية يستضيف وفد تنسيقية شباب الأحزاب

يستضيف حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب، اليوم الأربعاء، وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، يأتي هذا في اطار الحوار المجتمعى حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة ( مجلس النواب والشيوخ والمحليات).





وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، إن مثل هذه المناقشات التي تجمع جميع الاطياف السياسية على طاولة واحدة من اجل الوصول إلى الافضل والاشمل، تعد بمثابة بوابة جديدة للديموقراطية المنظمة التي تأخذنا إلى الامام وتساهم في بناء الدولة المصرية الحديثة .





وتابع رئيس حزب الحرية، أن اللقاءات المنعقدة من قبل تنسيقية شباب الاحزاب تؤكد على مشاركة الشباب بقوة في صنع القرار ومناقشة ما يدور بعقولهم تجاه الغد، ولذلك حين نستمع لجميع وجهات النظر حتما سنصل لمشاريع قوانين يتوافق عليها الجميع وينتقل بنا إلى حياة سياسية جديدة لا يشوبها اي نقصان او عوار سياسي.