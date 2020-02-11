أكد حرصه على الشفافية وتحقيق العدالة.. رئيس جامعة القاهرة: لدينا 260 ألف طالب ونقدم درجات علمية مزدوجة بالفرنسية في كليتى الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون

رئيس جامعة القاهرة:

الجامعة تحرص على استقبال الشكاوى المُقدمة لها والتحرك السريع تجاهها

نجحنا في إضفاء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة لمنظومة العمل بجميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والوحدات التابعة لها

ا لوكالة الجامعية للفرنكوفونية تعرض على جامعة القاهرة إجراء أبحاث في مجالات المياه والبيئة وتكنولوجيا تصنيع الدواء





قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تحرص على استقبال الشكاوى المُقدمة لها والتحرك السريع تجاهها، وفحصها بدقة وفي أسرع وقت ممكن للرد عليها.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت أن تحقيق جامعة القاهرة معدلات إنجاز مرتفعة في حسم الشكاوى يأتي في إطار حرص الجامعة على تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وإضفاء قواعد الشفافية والنزاهة والعدالة لمنظومة العمل بجميع الكليات والمعاهد والمستشفيات والوحدات التابعة لها بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العام داخل الجامعة.

يُشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقريرًا أعدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة واستجابات مختلف الجهات الحكومية لها، تضمن أعلى الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية والجامعات استقبالًا وتعاملًا وتفاعلًا مع شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين خلال شهر يناير الماضي، وذلك في إطار استمرار متابعة الجهود المبذولة لرصد أعداد الطلبات والشكاوى والاستغاثات الواردة من المواطنين، وآليات الاستجابة لها والتعامل معها من مختلف هذه الجهات، بهدف تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة وتلقي ورصد الشكاوى، وسرعة التعامل معها.





على جانب آخر، التقى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور هيرفي سابوران، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية والتعليمية ومنح درجات علمية مزدوجة، كما ناقش الطرفان الإجراءات التنفيذية للتعاون، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بالتعاون مع الوكالة الفرانكوفونية وتتطلع لمزيد من التعاون لمنح درجات علمية مزدوجة باللغة الفرنسية ببرامج الكليات العملية، مؤكدًا أهمية الانفتاح على الثقافة الفرنسية والتعليم الفرنسي في التخصصات العلمية المتعددة وعدم الاقتصار على التخصصات النظرية فقط.





وأوضح الدكتور الخشت للمدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، أن جامعة القاهرة يدرس بها 260 ألف طالب، وأن لديها درجات علمية مزدوجة بالفرنسية بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون.





من جانبه، أعرب الدكتور هيرفي سابوران، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، عن سعادته وشعوره بالفخر بتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، وقال إن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تتطلع إلى توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة من خلال مشروعات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجالات البحث العلمي والتدريب وليس فقط الاهتمام بنشر اللغة الفرنسية.





وأوضح أن الوكالة تهتم بتفعيل برامج خاصة في ريادة الأعمال داخل الجامعات وربط مجال الدراسة بمجال العمل داخل الشركات ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الجامعات.



