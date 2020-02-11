باحث سياسي: حكومة دياب ولدت ميتة للشارع اللبناني .. فيديو

قال الدكتور فادى الأحمر، باحث سياسي لبنانى، إن خطاب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب لم يأت بشيء جديد.





وأكد الأحمر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن الخروج من الأزمة اللبنانية يتطلب تطبيق نتائج جذرية خاصة أن الغضب اللبنانى تزداد وتيرته يوما بعد يوم.





وأشار، إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية لم تقر حتى الآن خطط الإصلاح الذى طالب بها الشعب اللبنانى. لذلك من الصعوبة أن تحصل حكومة دياب على ثقة المجتمع الدولى .





ولفت فادى الأحمر، إلى أن مجلس النواب اللبنانى يعيش حالة مواجهة، لافتا إلى الحكومة ومجلس النواب اللبنانى فى حالة انفصام عن المواطن اللبنانى وحكومة دياب الحالية ولدت ميتة بالنسبة للشارع اللبناني والمجتمع الدولي.





وأطلقت قوات الأمن اللبنانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين اللبنانيين الذين يحاصرون مقر مجلس النواب أسفر عن 200 جريح .





واحتج اللبنانيون ورشقوا القوى الأمنية بالحجارة عند مدخل مجلس النواب اللبناني في ساحة النجمة وسط بيروت، وبدأت قوات مكافحة الشغب الرد باستخدام خراطيم المياه وإلقاء القنابل المسيلة للدموع للرد على المتظاهرين، فيما أظهرت مشاهد تلفزيونية مباشرة قيام قوات الأمن اللبنانية باستخدام مدافع المياه.

