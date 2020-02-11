شاهد.. لو قابلت وزير التعليم هتقوله إيه؟.. الطلاب يتحدثون

رصدت كاميرا صدى البلد آراء الطلاب وأولياء الأمور حول بداية الترم الثاني وإذا تم مواجهتهم بوزير التربية والتعليم ماذا يقولون.

وقال محمد أحمد طالب في 2 ثانوي: لابد من تدريب الطلاب بشكل مكثف على جهاز التابلت حتى يستطيع أن يتعامل عليه بشكل صحيح، فضلًا عن مشاكل الفصول التى يجب الإهتمام بها أكثر من ذلك حيث عدد الطلاب بها الذى لا يليق بالمؤسسة ككل.





وفى السياق ذاته، أكد عدد من أولياء الأمور، أن المدارس لا توجد فيها ملاعب تساعد الطلاب من ممارسة الأنشطة وتحقيق المشروعات التى ترغب الوزارة فى تطبيقها مطالبين بتحسين البنية التحتية للمدارس.





وأيد ذلك أحمد علي تحدي احد طلاب الصف الثالث الإعدادي، وعبر عن إستيائه بسبب قلة حصص الألعاب، قائلًا: لها دور مهم فى الحالة المزاجية للطالب، وتعمل على تشكيل دهنه بشكل يساعده على التركيز فى المواد الأخرى





وأضاف حسام ابراهيم احد الطلاب فكرة إلغاء الإجابات النموذجية فقال إنها تشكل ضغوطا ذهنية ونفسية على الطالب وإن نظام البحث عن المعلومة يؤكد إدراك الطالب لها وثباتها في الذاكرة وهذا أفضل بكثير من نظام الحفظ والتلقين قائلة: "الإجابات هتبقي مبسطة وهنقدر نحفظها بسهولة".



