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ثقافة

مصر حبيبتي.. مغنية إسبانية شهيرة تعبر عن إعجابها بحضارتنا في أسوان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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علاء المنياوي ومحمد الإسكندراني
زارت الممثلة والمغنية الإسبانية الشهيرة فيكتوريا أبريل معبد فيلة اليوم الثلاثاء، وذلك علي هامش مشاركتها في مهرجان أسوان لسينما المرأة.

وجاءت مشاركة أبريل بالمهرجان لتكريمها أمس خلال حفل افتتاح المهرجان، وذلك علي مشوارها الفني الممتلئ بالأعمال الفنية.

وعبرت فيكتوريا عن سعادتها لزيارة مصر للمرة الثالثة وعن إعجابها بالحضارة المصرية العريقة.

كما حرصت علي التقاط الصور التذكارية أثناء جولتها داخل المعبد وكررت عبارة ' مصر حبيبتي' باللغة العربية خلال جولتها السياحية حيث قالت إن مصر لها مكانة خاصة في قلبها.
مصر حبيبتي.. مغنية إسبانية شهيرة تعبر عن إعجابها بحضارتنا في أسوان
مصر حبيبتي.. مغنية إسبانية شهيرة تعبر عن إعجابها بحضارتنا في أسوان
مصر حبيبتي.. مغنية إسبانية شهيرة تعبر عن إعجابها بحضارتنا في أسوان
مصر حبيبتي.. مغنية إسبانية شهيرة تعبر عن إعجابها بحضارتنا في أسوان
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