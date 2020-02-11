AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد لقاء البرهان ونتنياهو.. قرار عاجل من النيابة العامة السودانية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:06 م
البرهان ونتنياهو
البرهان ونتنياهو
Advertisements
سمر صالح

رفضت النيابة العامة السودانية، طلبا قدمه محامون لفتح دعوى جنائية ضد رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان؛ لمخالفته قانون مقاطعة إسرائيل، ولقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

 

وقال وكيل نيابة الخرطوم شمال أحمد النور، في رد على الدعوى، إن الوثيقة الدستورية نظمت مسألة الحصانة لأعضاء مجلس السيادة والوزراء.

 

وأضاف: تنص مواد الوثيقة على أنه لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو المجلس التشريعي الانتقالي، أو ولاة الولايات، حكام الأقاليم، دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي.

 

وتابع: لا اجتهاد مع النص، مما يتعين عدم الاستجابة لهذا الطلب، وعليه أقرر رفض فتح الدعوى الجنائية.

 

ومؤخرا، قدم محامون سودانيون عريضة لفتح دعوى جنائية في مواجهة البرهان، ركزت على أن ”المتهم (البرهان) اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، على فتح الأجواء السودانية، أمام طيران تل أبيب، مقابل شطب اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وأشارت أن "البرهان خالف نص المادة (2) من قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1958، التي تحظر على أي شخص أن يعقد بالذات أو بالوساطة اتفاقات من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل".

 

وقال المحامي عمرو الطيب الشيخ، أحد الموقعين على طلب فتح الدعوى نيابة عن مجموعة الاعتصام للمحاماة والاستشارات، إن المجموعة استلمت قرار وكيل النيابة، وستعمل على استئنافه.

 

وأضاف: قرار وكيل النيابة، لم يتعرض للأسباب الموضوعية التي قدمناها، وهي مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل، وتطرق لمسألة الحصانة الإجرائية فقط.

 

وتابع: المجلس التشريعي الانتقالي لم يشكل بعد، والمحكمة الدستورية هي المختصة برفع الحصانة، والإجراء الصحيح أن يقيد وكيل النيابة إجراءات أولية، ويخاطب المحكمة الدستورية لرفع الحصانة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الفتاح البرهان: لن نسمح بانقلاب في السودان

السودان.. صورة عبد الفتاح البرهان تثير جدلا واسعا.. وتكهنات حول صحته

خطوة تخدم مصلحتنا.. مسؤول سوداني يرحب بلقاء البرهان ونتنياهو

البرهان يطلع مجلس السيادة السوداني على تفاصيل اجتماعه بـ نتنياهو

رئيس مجلس السيادة السوداني يبرر سبب لقائه مع بنيامين نتنياهو في أوغندا

البرهان يكشف تفاصيل لقائه بـ نتنياهو وحقيقة التطبيع مع إسرائيل

ترشيحاتنا

يضرب بالحذاء.. الرئيس الأمريكي ينتقم ممن حاولوا عزله

بعد تصدرها تريند جوجل بسبب فستانها الأخير.. 20 صورة تبرز أناقة يسرا

شاهد.. تمساح يهاجم سائحا بعدما حاول تصويره بطريقة غريبة

تسجيل صوتي.. الكشف عن آخر ما قالته نادية لطفي قبل وفاتها

محامي البنا: الانتهاء من مشاهدة فيديوهات الواقعة وسماع الشهود.. فيديو

بعد قليل .. انطلاق التصويت في الانتخابات التكميلية للنواب بالجيزة وملوى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. ممرضة تعتدي بوحشية على شاب من ذوي الاحتياجات وتعذبه.. شاهد

النوم سلطان.. نجلاء بدر وإنجى علي تثيران الجدل على إنستجرام

رغم معاناة الانتقال ومشقة الوصول للصندوق.. ثمانينية تدلي بصوتها في تكميلية الجيزة.. صور