وزيرة الصحة تتفقد مستشفى الطور ووحدتي العرايشية والزهراء بجنوب سيناء

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتي صحة أسرة العرايشية والزهراء، وذلك في إطار جولتها لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال بالوحدتين موجهةً الشكر للشركات المنفذة، كما وجهت بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدتين.





وقال "مجاهد" إن وزيرة الصحة والسكان شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية.





كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال الإنشاءات الأولية بمستشفى الطور التعليمي، مشيدةً بسرعة البدء في الأعمال، مشددة على مراعاة جميع معايير الجودة الإنشائية، طبقًا للاكواد العالمية لبناء المستشفيات، حيث سيضم المستشفى كل التخصصات الطبية، وسيصبح صرحًا طبيًا لخدمة أهالي جنوب سيناء.





يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.