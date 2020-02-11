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فن

بعد الأوسكار.. إعادة طرح Parasite على 2000 شاشة سينما بأمريكا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:42 م
صدى البلد
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محمد نبيل
حقق الفيلم الكورى الجنوبى الرائع parasite مفاجأة كبيرة بعد حصده جائزة أفضل فيلم ضمن حفل جوائز الأكاديمية (الأوسكار) فى النسخة 92، وهو ما أدي لطلب إعادة مشاهدة الفيلم من جديد فى الولايات المتحدة الأمريكية. 

الفيلم من المنتظر أن يتم عرضه فى حوالى 2000 شاشة سينما خلال الأيام المقبلة، بعد أن حقق 4 جوائز أوسكار وهى أفضل فيلم وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو أصلي، وجائزة أفضل فيلم أجنبي. 

‏كان فيلم parasite قد انطلق فى مهرجان كان السينمائي الدولي فى نسخته الماضية وحقق جائزة السعفة الذهبية، قبل أن يعرض لأول مرة فى الشرق الاوسط بمهرجان الجونة السينمائي.

وقد أعلن مخرجة خلال حفل توزيع الجوائز أن تعلم السينما من المخرج الكبير مارتن سكورسيزي واليوم يتنافس معه وهو شرف كبير. 
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