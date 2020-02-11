‎هبة عبد الغني بشكل مختلف في «فرصة ثانية» مع ياسمين صبري

تستكمل الفنانة هبة عبد الغني تصوير مشاهدها خلال السباق الدرامي لمسلسل "فرصة ثانية" في فيلا بشبرامنت في مشاهد تجمعها مع الفنانة ياسمين صبري وباقي أبطال العمل.





وتجسد هبة خلال أحداث العمل شخصية صافي إحدى زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2020.





كانت هبة عقدت خلال الفترة الماضية العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية، خاصة أنها بلوك غريب على الجمهور يتم بالجرأة .





ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبد الغني وياسمين صبري بعدما قدما سويا مسلسل الحصان الأسود" الذي عرض رمضان 2017، هذا إلي جانب كونة التعاون الأول الذي يجمع هبة مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم والمخرج مرقس عادل .





يشار إلى أن ‎مسلسل " فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد و ايتن عامر و دياب و هبة عبدالغني ، وعمرو الشناوي وسارة الشامي ومحمود البزواي و احمد الشامي و محمد جمعة و نهال عنبر و احمد النجار ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

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على جانب آخر، يعرض للفنانة هبة عبد الغني خلال الفترة الحالية مسلسل "حشمت في البيت الأبيض '' بطولة الفنان بيومي فؤاد على المنصة الإلكترونية " watchit"



