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برلمان

بعد الزيارة الميدانية.. تعرف على توصيات زراعة البرلمان لمحافظة الدقهلية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
ناقشت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، ملاحظاتها عن الزيارة الميدانية التى قامت بها إلى محافظة الدقهلية العام الماضى. 

وتضمن تقرير اللجنة بشأن الملاحظات، رفع كفاءة وقدرة محطة الصرف بمنطقة قلابشو وزيان، ودراسة إمكانية إنشاء محطة صرف جديدة تقع على مسافة ٥ ك من المحطة الحالية بقلابشو وزيان، خارج زمام مدينة المنصورة الجديدة على الحدود بين محافظتى وكفر الشيخ وذلك لحل مشكلات الصرف الزراعى بالمنطقة. 

وكذلك تضمنت، إعداد دراسة هندسية للاستمرار في تدبيش ماتبقى من ترعة ١٥ مايو بطول ٢١ ك دون انتظار السدة الشتوية.

وشملت الملاحظات بشأن شركة الدلتا للأسمدة، المطالبة بتخفيض حصتها للبنك الزراعى من ٢٠ إلى ١٥ في المائة لحين تحسين الأوضاع في الشركة وتحرير سعر السماد للقضاء على السوق السوداء.  

وعقب مناقشة اللجنة لملاحظاتها، في حضور المسئولين المختصين، أوصت اللجنة، بتوفير التمويل اللازم لإنشاء محطة صرف جديدة لمنطقة قلابشو وزيان، وكذلك العمل علي سرعة الانتهاء من تدبيش ترعة 15 مايو مع توفير التمويل اللازم لذلك.

وأوصت أيضا، بامداد مصنع الدلتا للأسمدة بالغاز بأقل سعر في السوق، حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته وتحقيق هامش ربح عادل والاستمرار في خطة التطوير.

وكذلك أوصت اللجنة، بسرعة إنهاء العقود لحائزي منطقة حفير شهاب الدين من قبل الشركة للتشييد والبناء، والعمل علي زيادة مساحة مصنع بنجر السكر بالدقهلية.

وقال هشام الحصرى، رئيس اللجنة، "هناك طفرة في المشروعات تحدث في مصر، التي نفخر بها في كافة المجالات، وإننا كلنا أمل في إدارة القيادة السياسية للبلاد للعبور بها إلى بر الأمان" .

وتوقع الحصرى، أن يجنى المواطن المصرى ثمار هذه المشروعات قريبا بعد سنوات العجاف الماضية.
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