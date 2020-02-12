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اقتصاد

نائب وزير الإسكان: بدء تطهير مصرف كيتشنر باستثمارات 238 مليون يورو خلال مارس

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:30 م
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان
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آمنة عبدالعظيم
كشف الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لقطاع البنية الأساسية والمرافق، عن بدء وضع اللمسات النهائية لتنفيذ القرض الدولة الخاص بعملية تطوير مصرف كيتشنر.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل فى تصريحات خاصة لــ"صدى البلد"، أن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تعمل به 3 جهات هى وزارت الري والزراعة والإسكان، تتولى كل منها جزء من المشروع ونحن المسئولين عن الجزء الخاص بالصرف الصحى، وباقى الجهات مسئولة عن الصرف الزراعى وتأهيل المجارى المائية والمخلفات الصلبة.

وأكد نائب الوزير، أن نصيب المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان نحو 213 مليون يورو يمولها بنك الاستثمار الأوروبي.

وذلك بالإضافة إلى منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة تقترب من 25 مليون يورو، أى بنسبة تتجاوز 10% من إجمالى قيمة القرض المخصص للصرف الصحى وحاليا ننهى تنفيذ آخر الإجراءات الخاصة بالمنحة والقرض الخاص بجزئية الصرف الصحى، وأتوقع خلال الربع الأول من العام الجارى أن نبدأ العمل ونبدأ فى الأعمال الاستشارية والتنفيذ للمشروع. 
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