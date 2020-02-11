مؤتمر تحت التهديد.. معرض طيران بسنغافورة رغم خطورة فيروس كورونا

نشرت فضائية روسيا اليوم تقريرا عن فعاليات معرض الطيران الذي يقام في سنغافورة رغما عن الفيروس الجديد كورونا الذي ظهر في الصين الشعبية وأصيب عدد كبير من المواطنين داخل الصين وخارجها.

وأشارت روسيا اليوم إلى أنه تم افتتاح واحد من أكبر المعارض الفضائية في العالم في سنغافورة بعد أن قررت السلطات المضي قدمًا على الرغم من حالة التأهب العالمي بشأن الفيروس الجديد المميت من الصين.

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وأوضحت يورونيوز انه تم تحذير الزوار بتجنب المصافحة وقام طاقم طبي بفحص الزوار للتأكد من درجة حرارتهم خوفا من اصابة احد منهم بالفيروس المميت كورونا.