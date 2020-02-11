AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المجلس القومى للمرأة يعلن فوز سيدة في السحب على شهادة أمان بمحافظة الجيزة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:24 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدي

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي فوز سيدة من محافظة الجيزة في السحب على شهادات أمان المصريين.

 

يأتى ذلك ضمن الشهادات التي قدمها المجلس للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودي الدخل واللاتي ليس لهن مظلة تأمينية والعمالة غير المنتظمة ، وجاء ذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف.


وصرحت ماجدة محمود مقررة فرع المجلس  بمحافظة  الجيزة أمس عن فوز  السيدة رجاء محمد عبد المجيد السيد  بجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه بمركز بشتيل ، بعد السحب الذي تم إجراؤه على شهادات أمان بمحافظة الجيزة .

جدير بالذكر أن هذا السحب يتم إجراؤه كل 3 شهور على هذه الشهادات للفوز بمبلغ 10 آلاف جنيه، لعدد كبير من الشهادات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15115.. قومي المرأة: توفير محام خاص للمرأة الحاضنة أو الأرملة لتخفيف العبء عنها

وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يسلمان 1077 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة

دور المجتمع المدني في دعم المرأة المعيلة.. ندوة في سيناء

حياة كريمة | وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان 477 شهادة أمان وعقد عمل لذوي الهمم بالعاشر من رمضان.. صور

في إطار مبادرة «حياة كريمة» للرئيس السيسي.. «سعفان» يواصل جولاته الميدانية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان.. توزيع عقود عمل لذوي الهمم.. وشهادات «أمان» للعمالة غير المنتظمة وماكينات خياطة

تسليم 320 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بقنا

ترشيحاتنا

الداخلية: مصرع 17 إرهابيا بشمال سيناء قبل تنفيذهم عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة

أحمد موسى: أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهم بالاعتداء على صحفيي «صدى البلد»

مين الأحلى.. الموديل الأصلي لفستان الكوفرتة أم ناهد السباعي

كارتيرون يتغزل في مدرب صن داونز قبل مواجهة الأهلي بـ دوري الأبطال

الصحة العالمية تعلن موعد طرح أول علاج لـ«فيروس كورونا»

فيديوجراف.. ناهد السباعي بـ الكوفرتة في مهرجان أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور