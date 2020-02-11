المجلس القومى للمرأة يعلن فوز سيدة في السحب على شهادة أمان بمحافظة الجيزة

أعلن المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي فوز سيدة من محافظة الجيزة في السحب على شهادات أمان المصريين.

يأتى ذلك ضمن الشهادات التي قدمها المجلس للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات والأرامل والمطلقات والمرضى ومحدودي الدخل واللاتي ليس لهن مظلة تأمينية والعمالة غير المنتظمة ، وجاء ذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الأوقاف.





وصرحت ماجدة محمود مقررة فرع المجلس بمحافظة الجيزة أمس عن فوز السيدة رجاء محمد عبد المجيد السيد بجائزة قيمتها 10 آلاف جنيه بمركز بشتيل ، بعد السحب الذي تم إجراؤه على شهادات أمان بمحافظة الجيزة .

جدير بالذكر أن هذا السحب يتم إجراؤه كل 3 شهور على هذه الشهادات للفوز بمبلغ 10 آلاف جنيه، لعدد كبير من الشهادات .