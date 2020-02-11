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منوعات

بعد القبض على سائحة بطريقة غير لائقة.. جزر المالديف تعتذر من صاحبة واقعة البيكيني

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:09 م
لحظة القبض على السائحة
لحظة القبض على السائحة البريطانية في المالديف
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أماني إبراهيم
اعتذرت رئيس برلمان جزر المالديف للسائحة البريطانية التي تم إلقاء القبض عليها في وقت سابق من الشهر الجاري، لارتدائها البكيني.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، فكانت قد أعربت رئيسة البرلمان عن قلقها، بعد احتجاز الشرطة لسائحة بريطانية لمدة ساعتين بسبب ارتدائها ملابس غير لائقة، وتم تصوير عدة لقطات لها حين كان يعتقلها العديد من رجال الشرطة.


أثارت واقعة القبض على السائحة البريطانية غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الإجتمايع والذين عبروا عن قلقهم من طريقة إإلقاء القبض عليها رغم أن جزر المالديف تشتهر بالسياحة، وتعد المصدر الرئيس لدخل الجزيرة.

وكانت قد قالت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على السائحة البريطانية بينما كانت تسير على طريق رئيسي بجزيرة مافوشي، وكانت ترتدي ملابس غير لائقة، وزُعم أنها كانت في حالة سكر، وحين تم اعتقالها رفضت ارتداء أي ملابس وهذا هو السبب القبض عليها.


وتتكرر هذه الأزمة بسبب السكان المحليين للجزيرة وهم مسلمون، وكانت جزر المالديف قد حصرت للسياح مكانا مخصصا للسياحة وقضاء العطات بعيدا عن سكان الجزيرة، ولكن في السنوات الأخيرة سمحت للأجانب بالبقاء في جزر مأهولة بالسكان، ويمكن للسياح ارتداء ملابس السباحة مثل البيكيني في المنتجعات ولكنهم يخضعون لقواعد اللباس المحلية في أماكن أخرى.

أما جزر المالديف فهي أرخبيل استوائي في المحيط الهندي يحظى بشعبية بالسياحة وعادة يكون الوجهة الأولى للأشخاص الذين يقضون شهر العسل، وكذك المشاهير.

وقال مفوض خدمات الشرطة في الجزيرة، محمد حامد، للبرلمان، يوم الاثنين، "يبدو أنه تم التعامل مع السيدة بشكل سئ" وقدم اعتذارًا للسيدة البريطانية بشأن الحادث، خاصة وأن القبض عليها أثر على السياحة في الجزيرة حيث غادر الجزيرة التي يسكنها 340 ألف مسلم سني الكثير من السياح.
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