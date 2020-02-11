وحيد حامد: قدمت مع شريف عرفة وعادل إمام أفلاما تمثل علامات في تاريخ السينما..فيديو

قال الكاتب الكبير وحيد حامد إنه لا يقوم بالعمل مع مخرج إلا إذا كان هناك ألفة متبادلة، وأرغب في العمل معه مؤكدا أن الأهم من ذلك أن يكون لديه حس فني وأن نقدم العمل الفني كما لو أنه نعزف لحن ونخرجه بشكل جيد .





وأضاف حامد خلال وجوده ضيفا ببرنامج حديث المساء عبر فضائية mbc مصر أن الحب بين فريق العمل يبقى هو الشيئ الأجمل بحيث ان تكون أفكارنا متشابهة معا.





وتابع الكاتب الكبير قائلا:إنني عملت مع المخرج الكبير شريف عرفة في فترة التسعينيات مؤكدا اننى اعتبرها من أهم الفترات والتي قدمنا من خلالها أهم الأعمال بالتعاون مع الفنان عادل إمام.





وأشار أن الأفلام التي تم تقديمها وكان بها الفنان الكبير عادل إمام كانت تمثل علامات هامة في تاريخ السينما المصرية.



