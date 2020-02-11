AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وحيد حامد: قدمت مع شريف عرفة وعادل إمام أفلاما تمثل علامات في تاريخ السينما..فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:08 م
الكاتب الكبير وحيد
الكاتب الكبير وحيد حامد
Advertisements
محمود محسن
قال الكاتب الكبير وحيد حامد إنه لا يقوم بالعمل  مع مخرج إلا إذا كان هناك ألفة متبادلة، وأرغب في العمل معه مؤكدا أن الأهم من ذلك أن يكون لديه حس فني وأن نقدم العمل الفني كما لو أنه نعزف لحن ونخرجه بشكل جيد .

وأضاف حامد خلال وجوده ضيفا ببرنامج حديث المساء عبر فضائية mbc مصر أن الحب بين فريق العمل يبقى هو الشيئ الأجمل بحيث ان تكون أفكارنا متشابهة معا. 

وتابع الكاتب الكبير قائلا:إنني عملت مع المخرج الكبير شريف عرفة في فترة التسعينيات مؤكدا اننى اعتبرها من أهم الفترات والتي قدمنا من خلالها أهم الأعمال بالتعاون مع الفنان عادل إمام.

وأشار أن الأفلام التي تم تقديمها وكان بها الفنان الكبير عادل إمام كانت تمثل علامات هامة في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف حامد أن الفنان عادل إمام هو فنان صاحب رسالة مشيرا إلى أنه لا يقوم بأداء الأعمال الكوميدية فقط ولا يقدم أعمال كوميدية فقط وهو فنان صاحب رسالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وحيد حامد: ارتباطي بالناس الدافع الرئيسي في ثراء أعمالي الفنية.. فيديو

8 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان جمعية الفيلم

مصطفي محرم: اكتشفت أحمد زكي.. ومحمود مرسي أعظم ممثل

وحيد حامد يكشف عن كواليس وتفاصيل فيلم طيور الظلام.. فيديو

ترشيحاتنا

تقرير يكشف استخدام زيوت المجاري في الأكل الصيني.. شاهد

كيم جونج أون يبعث برسالة إلى رئيس إيران

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

بعد القبض على سائحة بطريقة غير لائقة.. جزر المالديف تعتذر من صاحبة واقعة البيكيني

محمد سامي يشارك جمهوره بصورة له مع زوجته مي عمر .. وروجينا تعلق .. شاهد

بالورود والهتافات.. هيثم فاروق وعبد الوهاب يستقبلان بعثة الزمالك في الدوحة وسط الجماهير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور

أول لقاء بـ ناشر فيروس كورونا في أوروبا.. يكشف مفاجأة وهذا ما قاله.. صور

توافد أهالي الجيزة على لجنة النهضة للغات بعد انتهاء الراحة .. صور