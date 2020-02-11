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تعليم

انطلاق الملتقى الشبابي لجوالة الجامعات الحكومية ببورسعيد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:19 م
الملتقي الشبابي لجوالة
الملتقي الشبابي لجوالة وجوالات الجامعات الحكومية
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قســــم التعليم
أطلقت وزارة الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية فعاليات الملتقي الشبابي لجوالي وجوالات الجامعات الحكوميه بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافه والمرشدات بالمدينه الشبابية ببورسعيد بمشاركة ١٢جامعه حكومية.

حضر حفل الافتتاح مجموعة من قاده الاتحاد العام للكشافه والمرشدات علي رأسهم القائد عادل حموده مقرر لجنه البرامج، والقائد أحمد حسن مدير إدارة التنمية المجتمعية والشركات بالمنظمة الكشفيه العربيه، والدكتور إبراهيم جمعة من الإدارة المركزية للبرامج الثقافية بالوزارة.

الجدير بالذكر أن برنامج الملتقى يتضمن العديد من البرامج والفعاليات الكشفية من أهمها مجموعة من الأنشطة التربوية، وشرح أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج عالم أفضل، وعدد من الزيارات الميدانية، ورحلة البحث والدراسة، وورش العمل، بالإضافة إلى البرنامج السياحي الذي يتضمن زيارة أهم الأماكن التاريخية والأثرية بمحافظة بورسعيد، وكذلك الأنشطة الفنية من خلال حفلات السمر من خلال تقسيم جميع المشاركين في الملتقى إلي مجموعات، وتنفيذ الخدمة العامة لجميع فرق الجامعات المشاركه في الملتقى.

ويقود وفد جوالة جامعة المنوفية، متولي عليوة، مدير إدارة الجوالة، وعدد من الطلاب وهم، محمود جمال اللاهوني، وأحمد صالح تعلب، وعمرو احمد المصيلحي، وعبد الحكيم اسامه الباجوري، ومحمد هشام غنيم، وأحمد صبري حلفاوي، ومحمد عاطف الميضي، احمد هشام الجزار.
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