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فن

علي الحجار يحيي حفل تأبين المخرج محسن حلمي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:26 م
علي الحجار
علي الحجار
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محمد نحلة

يقيم البيت الفني للمسرح حفل تأبين المخرج المسرحي الراحل محسن حلمي، يوم الخميس المقبل 13 فبراير، بالمسرح القومي، بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم، ونخبة من النجوم، وفي مقدمتهم سميحة أيوب، ويحيى الفخراني، ومحمود حميدة، وتفتتح الاحتفالية بفقرة مسرحية بعنوان "حلمي عايش".


يشارك في الفقرة بالغناء الفنان علي الحجار، من أشعار طارق علي، وألحان أحمد حمدي رؤوف، وتوزيع محمد حمدي رؤوف، وتمثيل محمد رضوان وحمدي حسن، وإسلام عباس، والطفل مازن علوان، وديكور محمد هاشم، وتنفيذ ديكور نهاد السيد، وإضاءة أبو بكر الشريف، ومخرج منفذ رامي التونسي، وفكرة وإخراج شادي سرور.


ويعقبها تقديم فيلم تسجيلي عن السيرة الذاتية عن المخرج محسن حلمي الذي رحل في يناير الماضي، ثم يقدم الشاعر إبراهيم عبد الفتاح بمشاركة الفنان طارق الدويري فقرة شعرية، يليها عرض فيلم قصير من بطولة الفنان لطفي لبيب، والمخرج الراحل.


كما يقدم الفنان محمد محسن بمشاركة الفنانة هبة مجدي، فقرة غنائية لأغاني مسرحية "ليلة من ألف ليلة "، آخر أعمال المخرج محسن حلمي، ويليها فيلم تسجيلي لكلمات النجوم والمخرجين عنه.


وتختتم الاحتفالية بتسليم وزيرة الثقافة درع البيت الفني للمسرح، إلى الفنانة سلوى محمد علي، زوجه المخرج الراحل محسن حلمي.

محسن حلمي قدم عددا كبيرا من العروض المسرحية، منها: عريس لبنت السلطان، دقة زار، والمحبظاتية، والنار.

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