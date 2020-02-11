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رياضة

الناجي الوحيد.. فايلر بدأ رحلته بـ CV ضعيف ليصبح قائد أوركسترا الأهلي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:32 م
صدى البلد
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نور عادل
عندما أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع مديره الفني السويسري رينيه فايلر، ليكون قائد اوركسترا فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تعالت اصوات المنتقدين والمهاجمين ضد مجلس ادارة النادي الأهلي وعلى رأسهم محمود الخطيب وذلك لضعف السيرة الذاتية لـ رينيه فايلر - وفق تصريحاتهم-، ولم يكن في الوقت نفسه أكثر المتفائلين يتوقع أن يحقق مثل هذه النتائج مع الأهلي في الدوري.


وعلى الرغم من قيادة رينيه فايلر كمدير فني  فريق بحجم اندرلخت البلجيكي وتوج بالالقاب معه، الا ان الجميع رأى انه لا يصلح ليكون على رأس الجهاز الفني بالنادي الاهلي.


من جانبها كانت ادارة النادي الأهلي الداعم الاكبر للسويسري خاصة رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب وعضو مجلس الإدارة خالد مرتجي صاحب الفضل في التعاقد معه من البداية.


* فايلر الناجي الوحيد 
وبعد مرور ما يقارب من 5 أشهر على قدوم رينيه فايلر إلى الأهلى، وعلى انطلاقة الموسم الكروي في مصر، بات رينيه فايلر هو الناجي الوحيد من مقصلة الاجانب بالدوري الممتاز، بعد أن تمت الإطاحة بـ 7 مدربين أجانب كانوا في اندية الزمالك وبيراميدز والاسماعيلي والجونة و وادي دجلة وطلائع الجيش، رحلوا جميعهم ماعدا السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي والذي كان الجميع ينتظر سقوطه مبكرًا واقالته سريعًا من جانب ادارة الأهلي.


**سقوط منافسي فايلر مبكرًا
أخذ الجميع بعد وصول فايلر بوضعه في مقارنة مع مدربي فرق الأهلي المنافسة وهما الزمالك وبيراميدز حيث كان يقود الفريق الأبيض حينها الصربي ميتشو، بينما يقود الفرنسي سبستيان ديسابر بيراميدز، ولكن عقب مرور 9 جولات فقط من الدوري الممتاز وجد الجميع ان الثنائي "مطرود" من انديتهم مع استمرار فايلر، وهذا كان عكس المتوقع.


البداية كانت مع الذئب الصربي ميتشو الذي تغنى به الجميع عند تعاقد الزمالك معه وقال البعض: " قد جروس ٩٠٠ مرة"، مشيرين الي خبرته مع الفرق الافريقية، ولكن في النهاية أقيل من تدريب الزمالك خاصة عقب نتائجه السلبية في الدوري ودوري ابطال افريقيا، كالخسارة من انبي متذيل ترتيب الدوري انذاك، والخسارة بثلاثية على يد مازيمبي.


أما منافس فايلر الثاني فكان سبستيان ديسابر، وقد أعلنت إدارة فريق بيراميدز رحيله عن الفريق نظرا لنتائجه السلبية في مسابقة الدوري، والتي كان اخرها الخسارة امام فريق الجونة بثلاثية.


**فايلر ينتصر في النهاية 
وحتى الان نجح رينيه فايلر في ان يرد على كافة منتقديه وذلك بتصدره جدول ترتيب الدوري الممتاز بالفوز في 14 مباراة والوصول الي النقطة الـ42 بالدوري الممتاز، بالاضافة الي التأهل مع النادي الأهلي الي دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.
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