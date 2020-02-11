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برلمان

برلماني ينتقد الحكومة بشأن إهمال هذه الحدائق التراثية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:32 م
حديقة الاورمان -
حديقة الاورمان - ارشفية
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
وجه شريف فخري، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ووزير الزراعة بشأن حالة الإهمال الذي تعاني منه الحدائق التراثية مثل حديقة الحيوان ، والأورمان ، والأسماك، بعكس ما كنا نراه فى الأفلام التاريخية المصرية القديمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، أثناء نظر مجموعة من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة الموجهة للمهندس السيد القصير، وزير الزراعة. 

وأشار شريف فخري، إلى وخروج حديقة الحيوان المصرية من التصنيف الدولى لحدائق الحيوان WAZA بسبب الإهمال.

وفي سياق مختلف، طالب النائب بأهمية تصحيح الفهم الخاطىء للبعض و التأكيد على عدم المصالحة للبناء على الأرض الزراعية قبل ٢٢ يوليو ٢٠١٧.

وشدد فخري، على ضرورة العمل على الحفاظ على سمعة المنتج الزراعي المصرى بالخارج كأحد أهم محاور استعادة الصادرات المصرية خاصة الزراعية مكانتها الدولية المرموقة.
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