مدير أمن الدقهلية يقود حملة مكبرة لإعادة الانضباط المرورى بشوارع المنصورة

قاد اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية والعميد ممدوح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية مساء اليوم حملة مكبرة لإعادة الانضباط المرورى بشوارع المحافظة القضاء على ظاهرة انتشار التوك توك بمدينة المنصورة.

وشارك فى الحملة المقدم دكتور حاتم طه وكيل إدارة المرور و المقدم دكتور شريف شعيشع رئيس مباحث المرور والمقدم الدكتور عمرو الشربينى مدير معهد القيادة والمقدم سامح عنان رئيس الفحص الفنى و النقيب محمود اللوزى و النقيب أحمد زيدان وعدد من ضباط وأفراد الإدارة.





وأسفرت الحملة عن سحب تراخيص متنوعة لعدد ٤٢ سيارة، وتصالح فوري بمبلغ يقرب من ٢٧٦٥٠ ألف جنيه، إضافة إلى ضبط ٥٢ توك توك و ١٧ دراجة دراجة بخارية وتم تحرير ٢٠٩ مخالفة غيابية.





ومن جانبه شدد مدير امن الدقهلية على ضرورة تكثيف التواجد المرورى بنطاق المحافظة لحد من ظاهرة انتشار التوك توك .