استشاري الإدارة والتطوير: المجتمع الرقمي يشجع المنتج المحلي ويزيد فرص الاستثمار.. فيديو

قال الدكتور تامر ممتاز، استشارى الإدارة والتطوير المؤسسي، إن المجتمع الرقمي يساعد الدولة في التحويل من التعامل بالأوراق إلى مجتمع يتعامل عن طريق الكمبيوتر واستخدام التكنولوجيا الحديثة.





وأضاف تامر ممتاز خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن أكبر المشكلات في المجتمع الورقي هي النقل وضمان التوزيع وضمان الجودة.





، وعدم القدرة على الشكوى من المنتج لو اتضح به عيب". وأوضح تامر ممتاز ، أن التسويق الرقمي نفتقد فيه ثلاثة عناصر وهي "الثقة، وعدم تواجد فواتير المنتج





وتابع تامر ممتا ز، أن مواقع التواصل يتم فيها عرض الكثير من المنتجات ولكن لا يمكننا معرفة مصدر هذه السلع والمنتجات المعروضة.





وأكمل تامر ممتاز، أن التحول الرقمي يساعد على تشجيع المنتج المحلي وفتح المصانع المغلقة وتزايد فرص الاستثمار .