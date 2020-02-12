AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري الإدارة والتطوير: المجتمع الرقمي يشجع المنتج المحلي ويزيد فرص الاستثمار.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:04 ص
الإدارة والتطوير
الإدارة والتطوير
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور تامر ممتاز، استشارى الإدارة والتطوير المؤسسي، إن المجتمع الرقمي يساعد الدولة في التحويل من التعامل بالأوراق إلى مجتمع يتعامل عن طريق الكمبيوتر واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف تامر ممتاز خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى، أن أكبر المشكلات في المجتمع الورقي هي النقل وضمان التوزيع وضمان الجودة.

وأوضح تامر ممتاز، أن  التسويق الرقمي نفتقد فيه ثلاثة عناصر وهي "الثقة، وعدم تواجد فواتير المنتج، وعدم القدرة على الشكوى من المنتج لو اتضح به عيب".

وتابع تامر ممتاز، أن  مواقع التواصل يتم فيها عرض الكثير من المنتجات ولكن لا يمكننا معرفة مصدر هذه السلع والمنتجات المعروضة.

وأكمل  تامر ممتاز، أن التحول الرقمي يساعد على تشجيع المنتج المحلي وفتح المصانع المغلقة وتزايد فرص الاستثمار .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجارة عين شمس تنظم "إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030" .. غدا

تجارة عين شمس تنظم «إدارة التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030» ..اليوم

وزير المالية: البحث العلمي منصة للابتكار والاستثمار فى اقتصاد المعرفة

وزير المالية: المشروع القومي للتحول الرقمي من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة

الحكومة تبحث إجراءات إعادة هيكلة الضرائب لزيادة الحصيلة.. ميكنة الإقرارات والتعديلات التشريعية أبرز الملفات

نائب وزير الاتصالات: العالم كله يتجه إلى التعامل الرقمي سواء أشخاص أو مؤسسات.. فيديو

ترشيحاتنا

مساعد الطيار المفصول: بقيت في الشارع بسبب محمد رمضان.. فيديو

هل يجوز للحائض تلاوة الأذكار ؟.. أمين الفتوى يجيب

إيدي وجعتني من كتر التصفيق.. عمرو السولية يوجه رسالة لـ رامي جمال.. شاهد

جمال الغندور يكشف جنسيات حكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. شاهد

الخطأ وارد.. تعليق مثير من جمال الغندور على أداء إبراهيم نور الدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور