محافظ القليوبية يفتتح المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.. ويشارك في إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة بالخانكة

- محافظ القليوبية يفتتح المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين

- تقديم الخدمات والرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين

- إزالة 83 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالخانكة





افتتح اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برئاسة مجلس الوزراء، المكتب الإقليمي لرعاية أسر الشهداء والمصابين بالمحافظة.





وتم خلال اللقاء، استعراض الخدمات التي يقدمها المجلس في جميع المجالات وشرح خطة العمل لرعاية أسر الشهداء والمصابين على مستوى المحافظات كافة.





ووقع الهجان وعبدالمنعم، بروتوكول تعاون بين محافظة القليوبية والمجلس القومي في مجال تقديم الرعاية والدعم لأسر شهداء ومصابي المحافظة.





وقال محافظ القليوبية إن المكتب الإقليمي التابع للمجلس بالمحافظة سوف يقوم بتقديم الخدمات والرعاية اللازمة لأسر الشهداء والمصابين في مجالات الرعاية الطبية والتعليمية وخدمات النقل والإسكان بالإضافة إلى توفير التأهيل الطبي اللازم لهم من خلال المراكز والمستشفيات التابعة للمجلس،مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن.





وأكد أمين عام المجلس أن افتتاح المكتب الإقليمي وتوقيع البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتقديم أوجه الرعاية والدعم في جميع المجالات لأسر شهداء الوطن.





وأضاف أمين عام المجلس أنه جاري التوسع في إفتتاح مكاتب إقليمية على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات المجلس للحد من مشقة وعناء السفر للقاهرة.





وأشار إلى أن المجلس بصدد إفتتاح مركز خدمات متكامل لرعاية أسر الشهداء والمصابين مجهز ب ٣ عيادات طبية وصالة علاج طبيعي وقاعة إستقبال بالنظام الآلي.





كما شارك، محافظ القليوبية في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخانكة ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.





وقال المحافظ إنه تم إزالة 83 حالة على أملاك الدولة وحرم الري بمدينة الخانكة بنطاق قسم شرطة الخانكة واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانية وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض.





وأكد محافظ القليوبية على استمرار تنفيذ الموجة 15على مستوى المحافظة، مشددا على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة.





وأضاف الهجان أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تطبيق القانون واسىرداد حقوقها التي هي حق الشعب، وعودة جميع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجها الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات.





وشدد المحافظ على تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلًا "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب".





وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ القانون، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين للقانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معاني وأركان الدولة القوية والحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.





وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة، ومواصلة الحملات المكثفة يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة على مساحات الأراضي المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 من استرداد حق الشعب.



