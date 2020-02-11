AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وزير الزراعة: نعمل على إعداد تصور لمواجهة أزمات نقص الأسمدة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:40 م
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إعداده تصورا جديدا لمواجهة أزمات ومشكلات نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها التي تحدث عنها العديد من النواب، مشيرا إلى أنه سيقوم بعرضه على البرلمان فور الانتهاء منه؛ لمناقشته بالتنسيق مع النواب. 

كان ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية. 

وقال "القصير"، إن من المتعارف عليه أن أي سلعة لها سعران في السوق يكون حولها أزمة، ومن ثم سيكون هناك أسلوب جديد لتوزيع الأسمدة يقضى على الفساد، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه. 

وعن مشكلات وضع اليد على أراضى الدولة، أوضح أن هناك خطوات جادة نحو تقنين وضع اليد، بما يؤدي إلى استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على مصلحة الدولة. 

واستعرض القصير، عددًا من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نقيب البيطريين: نائب وزير الزراعة تعترف بوجود عجز شديد في عدد الأطباء

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة ونائبه ملف عمل الوزارة.. ويكلف بسرعة التنسيق مع القطاع الخاص فيما يخص إدارة مشروعات الثروة الحيوانية

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة ونائبه ملف عمل الوزارة ..صور

فساد الجمعيات الزراعية السبب.. برلماني: أزمة الأسمدة تهدد الفلاحين بالسجن

وزير الزراعة يزف بشرى سارة للفلاحين بشأن أزمة عدم صرف الأسمدة

الفلاحين: مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة وحل مشكلة الأسمدة في التحرير

ترشيحاتنا

الناجي الوحيد.. فايلر بدأ رحلته بـ CV ضعيف ليصبح قائد أوركسترا الأهلي

ابنة المنيا .. ياسمين رمضان المولودة رقم 100 مليون في تعداد مصر

سوريا تتوعد أردوغان: لن تفلح في حماية الإرهاب التكفيري

رسميا .. الكاف يحسم موعد مباراتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي

تراجع الريال السعودى فى 7 بنوك

فيديوجراف.. مؤمن زكريا غاضب ويكشف حقيقة حصوله على حقنة بـ 2 مليون دولار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور