وزير الزراعة: نعمل على إعداد تصور لمواجهة أزمات نقص الأسمدة

كشف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إعداده تصورا جديدا لمواجهة أزمات ومشكلات نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها التي تحدث عنها العديد من النواب، مشيرا إلى أنه سيقوم بعرضه على البرلمان فور الانتهاء منه؛ لمناقشته بالتنسيق مع النواب.





كان ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، للرد على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.





وقال "القصير"، إن من المتعارف عليه أن أي سلعة لها سعران في السوق يكون حولها أزمة، ومن ثم سيكون هناك أسلوب جديد لتوزيع الأسمدة يقضى على الفساد، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.





وعن مشكلات وضع اليد على أراضى الدولة، أوضح أن هناك خطوات جادة نحو تقنين وضع اليد، بما يؤدي إلى استقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على مصلحة الدولة.





واستعرض القصير، عددًا من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.