برلماني: تصدير الكلاب للخارج لا يؤثر على التوازن البيئي

أيد النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، توجه مصر نحو تصدير الكلاب الضالة للخارج للحفاظ علي البيئة.





وعلق "الفيومي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، علي ما شهدته الفترة الماضية من جدل حول حدوث إختلال في التوازن البيئي بسبب تصدير الكلاب للخارج، مؤكدًا علي عدم تأثر البيئة بذلك، وملائمة هذا الحل للحد من ظاهرة إنتشار الكلاب الضالة بمختلف أرجاء المدن وخاصة المناطق الشعبية.





يأتي ذلك بعد أن استنكرت مي البطران، عضو مجلس النواب، توجه مصر في زيادة تصدير الكلاب البلدي في الفترة الأخيرة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج.





وقالت النائبة: الكلب البلدي يتم تصديره بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بالرغم من أهمية هذا النوع، لاسيما أنه وفقا لدراسات خارجية فإن الكلب البلدي المصري من أقوى الحيوانات المقاومة للأمراض.





وطالبت مي البطران، بضرورة الحفاظ على ملكية مصر جينيا للكلب البلدي، ووقف عمليات التصدير العشوائي، حرصا على هذا النوع ولأهميته.