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فن

جميع جوائز مهرجان روتردام السينمائي الدولي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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محمد نبيل

اختتمت فعاليات الدورة الـ 49 من مهرجان روتردام السينمائي الدولي، وفاز الفيلم الصيني "السحاب في غرفتها" بجائزة النمر، والتى تبلغ قيمتها 40 ألف يورو. 


وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم الكوري "مخالب الوحوش" ، كما فاز الفيلم الكوري "طفيلى" الحاصل على السعفة الذهبية بمهرجان كان الأخير و المتوج بأهم جوائز الأوسكار بجائزة الجمهور الهولندي، وتم عرضه  في نسخة بالأبيض والأسود.


وقد فاز الفيلم الصيني  "أنت فقط لوحدك" بجائزة لجنة النقاد الدوليين فيبرسي. 


وأختتم المهرجان عروضه بالفيلم الأميركي "يوم جميل في الحي" من إخراج مارييل هيللر وبطولة توم هانكس الذي رشح عنه لجائزة أفضل ممثل مساعد في جوائز الأوسكار. 


المهرجان عرض 273 فيلما روائيا طويلا، منها 108 فى عرضها العالمي الأول. 

 

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