وزير الزراعة من داخل البرلمان: 5 مليارات دولار قيمة الصادرات الزراعية ونسعى لفتح أسواق جديدة

أكد السيد القصير وزير الزراعة إطلاق المشروع القومي للاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج السمكي في مصر من 1.8 مليون طن إلى 2.5 مليون، بالإضافة إلى إطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لخلق مجتمعات جديدة ويقع معظم هذا المشروع في محافظات الوجه القبلي وهي الأكثر احتياجا ويستخدم المشروع بعض التكنولوجيا الحديثة.





ولفت القصير خلال رده على طلبات الاحاطة والمناقشة العامة والأسئلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، إلي التوسع في مراكز تجميع الألبان في المحافظات وتم إصدار تعليمات وتراخيص لتوسيع هذا النشاط وبحث تمويل هذه المشروعات بفائدة مخفضة، للمربى الصغير.





وقال أن هناك خطة للإسراع بتنفيذ كارت الفلاح، لتوزيع مستلزمات الإنتاج من خلال التقاوي المحسنة، مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه في حيث تم بدء إصداره في محافظتي الغربية وبورسعيد وحاليا يجري إطلاقه في سوهاج ، وسيكون هذا الكارت آلية للمعاونة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحاصيل، وجاري تعميمه على جميع المحافظات.





وقال أن هناك جهودا لتحسين الحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع المرتبطة بالتصدير بالتعاون مع الاتحاد العام للتصدير والمعمل المركزي.





وقال أن قيمة الصادرات بلغت بلغت 5 مليارات دولار وتمثل 20 % من الصادرات السلعية ونسعى لفتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الزراعية.





وعن تطوير المجازر قال إنه تم عقد عدة لقاءات مع وزير التنمية المحلية ومسئولي الخدمات البيطرية وتم الاتفاق على تطوير 147 مجزر على مستوى المحافظات و ومتوقع الانتهاء من 46 في سبتمبر المقبل مشيرا إلي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقدم كل الدعم الفني، لإنهاء عملية الذبح خارج المجازر.





وتابع أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية نواصل خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري لريادته وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة والحفاظ على نوع القطن المصري.





وحول ترشيد المياه ننسق مع وزارة الري لتطوير أنظمة الري لترشيد استخدام المياه وتحقيق الاستفادة القصوى وتقليل التكلفة، وادخال آليات وطرق جيدة تقلل من حاجة المحاصيل للمياه ومحاولة استنباط أصناف نباتية جديدة.





وكشف القصير عن أنه يتم حاليا وضع نظام جديد للأسمدة، في إنتاج مصر من الأسمدة الآزوتية يصل إلى 22.8 طن واحتياجاتنا داخل مصر لا تزيد عن 50 % من الإنتاج والمشكلة في اختلاف السعرين بين المدعوم وغير المدعوم ولدينا تصور لتطويرها، وسنناقشها مع النواب قريبا بما يغلق أبواب الفساد في هذا الأمر ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.





وقال أن هناك خطة لتطوير معهد الامصال بما يضمن مكافحة جميع الامراض الحيوانية وننشئ معمل خاص بأمراض الدواجن خاصة أنه من القطاعات الهامة، ونعمل لاعتماد 14 مزرعة دواجن لتصبح خالية من انفلونزا الطيور تمهيدا لتصديرها.





وأشار إلي أن الحكومة بدأت في اتخاذ إجراءات لإنشاء البورصات السلعية ، ويجري حاليا في الفترة الأخيرة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية وأعددنا مشروعا جديدا ليحل محل قانون الزراعة القديم ليتواكب مع الطموحات الجديدة في القطاع الزراعي ونأمل أن ينال دعمكم.





وقال أن هناك خطوات جادة لتقنين الأراضى الزراعية لتحقيق الاستقرار لواضعي اليد وادخال اموال لخزانة الدولة وفقا لظروف كل منطقة على حده.