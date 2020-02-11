اعرف كيانك.. ورشة عمل لفريق «خدامين مصر» في بني سويف ..صور

عقد فريق" خدامين مصر " برئاسة المنسق العام قياتي عاشور ورشة عمل بعنوان "اعرف كيانك" بحضور أعضاء المكتب التنفيذي وبعض الأعضاء الجدد وذلك بمدينة بني سويف .

وتناولت الورشة عرض خطة الفريق للفترة المقبلة وآليات تنفيذها علي أرض الواقع، كما تناولت بالشرح المهام المنوطة باللجان النوعية المختلفة وشروط ومعايير الإنضمام اليها. وتم ترشيح بعض من الأعضاء لمسؤولية اللجان.





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وفي بداية اللقاء أكد قياتي عاشور علي أن الشّباب المحرّك الرّئيس للعمل والإنجاز في شتّى أنواع المجتمعات الإنسانيّة؛ ففئة الشّباب هي التي تمتلك الحماس المطلوب، والاندفاع الضّروري، والتّفكير المُستنير، والطّاقة البَدنيّة العالية التي تُمكِّنهم من القيام بالأعمال المختلفة. وتلبية لنداء الوطن علي أن يتحمل الشباب المسؤولية ويتفاعلوا مع هموم الوطن، بالاستناد علي قاعدة مسلم بها مفادها أن الحكومات, سواء في البلدان المتقدمة أو النامية, لم تعد قادرة على سد احتياجات أفرادها ومجتمعاتها, فمع تعقد الظروف الحياتية ازدادت الاحتياجات الاجتماعية وأصبحت في تغيّر مستمر, ولذلك كان لا بد من وجود جهة أخرى موازية للجهات الحكومية تقوم بملء المجال العام وتكمّل الدور الذي تقوم به الجهات الحكومية في تلبية الاحتياجات الاجتماعية.





وبدأت ورشة العمل بعدة كلمات لأعضاء المكتب التنفيذي ومنسقي اللجان لتوضيح طبيعة ومهام اللجان النوعية المختلفة وشروط الإنضمام اليها. فتم تحديد مهام لجنة الموارد البشرية والتي ترتبط بباقي اللجان وتهتم بتنظيم العلاقات بين الفريق وفض المنازعات وحل المشكلات وطرح الأفكار وتقوية العلاقات بين الأعضاء. أما لجنة التنظيم فمهامها ترتيب المقابلات وأماكن التواجد وتحديد ساعات الفاعليات وغيرها من اللقاءات.





وأوضح مسؤول لجنة الميديا مهام اللجنة والتي تتمثل في تغطية وتسويق أنشطة وأحداث الكيان، كما أنها تعمل على بناء جسر تواصل بين الفريق والرأي العام، تمكنه من أخذ صورة شاملة وواضحة المعالم حول برنامج عمل الكيان وكيفية إشتغاله كما تقوم لجنة الإعلام على تعريف الرأي العام بمبادئ الكيان وأهدافة وأفكاره وبرامجة على النحو الذي يشجع تطوير الكيان ويعمق تحدياته داخل المجتمع.





وذكرت مسئولة لجنة ذوى الإحتياجات الخاصة أن الإعاقة لم تكن يومًا حاجزًا أمام أي طالب أو طالبة لينضم لكيان "خدامين مصر" حيث أن الكيان حريص على توفير فرص عادلة للطلاب من ذوي الإحتياجات الخاصة للالتحاق ببرامجه وأنشطته المتنوعة. وأشارت مسئولة لجنة المشروعات أن هدف اللجنة ومهمتها دعم المشروعات الصغيرة وتقليص العبء على الشباب ومساعدتهم على النجاح والتقدم والإرتقاء وكيفية إعداد خطة عمل "مشروع" وتحديد أهدافه الرئيسية ووضع خطة تسويق وكذلك خطة التطوير والخطط المالية.





وذكر مسئول لجنة العلاقات العامة أن اللجنة تتضمن مسئولية التسويق وإدارة شئون العلاقات الداخلية والخارجية بين الفريق والمؤسسات وتسعي إلى زيادة ترويج النشاطات والمبادرات المختلفة للشباب ورفع روح الفريق داخل الكيان.





وشرح مسئول لجنة التدريب والتثقيف مدي أهمية اللجنة التى تهدف إلى توعية الأفراد بأهمية التعليم من أجل خفض مستوى الجهل وزيادة الوعي ورفع الكفاءة لدى الشباب لتحملهم مسئولية القيادة.



