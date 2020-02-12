AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية بالتجمع

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:00 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
Advertisements
محمد زهير

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، حكمها علي المتهم "أحمد.ن"، فى اتهامه بتزوير محررات رسمية.
اقرأ أيضًا :
تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة و هيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد على.

وأسندت النيابة للمتهم "أحمد.ن"، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخر مجهول فى ارتكاب تزوير محرر رسمى، بطاقة رقم قومى والمنسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية، بطريق الاصطناع، بأن اتفق معه على إنشائه على غرار المحررات الرسمية وذلك بأن أمده بالبيانات والمعلومات اللازمة، فقام المجهول بتدوين بياناته ومهره بعلامات مقلدة، فتمت الجريمة بناءً على هذا.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة تقليد شعار الجمهورية، وعلامة إحدى الجهات الحكومية"مصلحة الأحوال المدنية"، بأن وضعهما على المحرر المزور على غرار المحررات الرسمية.


ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المشدد 3 سنوات لعاطل بتهمة مقاومة السلطات وإهانة الضباط

المشدد 7 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية

المشدد 10 سنوات لمتهم زور محررات رسمية بالبساتين

تأجيل محاكمة المتهمين في حادث محطة مصر للأربعاء المقبل

قطار المحاكم في 24 ساعة.. الحبس عام لـ مجدي عبد الغني .. إحالة أوراق 4 متهمين لفضيلة المفتى لقتلهم مزارعين بقنا

مد أجل الحكم على شخص لاتهامه بتزوير محررات رسمية لـ 12 فبراير

ترشيحاتنا

هل تقبل الصلاة خلف إمام يصلي جالسا ؟.. الإفتاء تجيب

هاني حتحوت: الزمالك سيفوز بالسوبر الأفريقي في هذه الحالة.. فيديو

إحنا أخوات.. حقيقة الخناقة بين حسن شاكوش وحمو بيكا.. فيديو

«هتموت من الضحك» .. حسن شاكوش بيقلد رقص المهرجانات على الهواء .. شاهد

لماذا حذف محمد رمضان الفيديو الخاص بالطيار الموقوف؟

جوزة الطيب لها 8 فوائد و4 أضرار.. والمقادير الزائدة تسبب الوفاة.. واختلف العلماء قديما في حكمها.. وعلي جمعة يحسم الجدل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور