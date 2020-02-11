علاء عابد: أهالي الجيزة يحبون أبو العينين ويدعمونه بكل قوة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما نشاهده اليوم هو عرس ديمقراطى.





وأضاف عابد خلال تصريحات لمراسل برنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى ، والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "اليوم الأول لعملية الانتخابات التكميلية شهد إقبالا كثيفا وشهد اكتساح أبو العينين لمنافسيه، وهو امر ليس بغريب فالجميع يعرف مدى حب أهالى الجيزة لهذا الرجل".





وأكمل رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "اختيارنا لرجل الصناعة جاء بناء على الحب المعروف من أهالى الجيزة لهذا الرجل فهو لم يتخل عنهم فى أى موقف".





وتابع: "الناس بتحب أبو العينين وقاموا اليوم بمسيرة حب لهذا الرجل اليوم، وشعبته جارفة فى محافظة الجيزة".





ومن جانبه شدد «أحمد موسى» على أن هناك دعما كبيرا من أهالي الجيزة لرجل الأعمال محمد أبو العينين نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، مرشح الحزب عن الدائرة الأولى بالجيزة، في هذه الانتخابات التكميلية التي بدأت صباح اليوم.





وأوضح موسى أن الأهالي في المنيب يقفون بهتافات ضد هشام بدوي بعد أن أخذ منهم البطاقات في محافظة الجيزة، مؤكدا أننا نريد انتخابات تسير بشكل واضح دون أي مشاكل.