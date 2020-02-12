AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة صيدلى بتهمة الاستيلاء على أموال التأمين الصحى

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:01 ص
محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
Advertisements
محمد زهير
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة كيميائى صيدلى، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف جنيه، من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى.
وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم "طه محمد"، كيميائى صيدلة، حاصل على الدرجة الثانية بمستشفى صيدناوى التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، أنه فى غضون الفترة من 1998 وحتى 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حصل لنفسه وزوجته "غادة رشاد" على كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه ( مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه )، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

كما لوحظ زيادة طارئة فى ثروته بعد تولية الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره 1001885جنيه ( مليون وألف وثمانى مائة وخمسة وثمانون جنيه )، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه ( مائتان وستة وثمانون ألف ومائتى جنيه )، يمثل قدر الزيادة التى طرأت على عناصر الذمة المالية " العقارات والسيارات".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكسب غير المشروع يحيل قضية تلاعب وفساد بالأدوية بصيدناوي للجنايات

لتعذر إحضارها.. تأجيل محاكمة سعاد الخولي لـ 23 فبراير

سقوط مقاول هارب من 12 حكم حبس بغرامات 14 مليون جنيه

«الكسب غير المشروع» يحيل المتهمين في رشوة مجلس الدولة إلى الجنايات

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا تهديد خطير جدًا للعالم

رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري يحسم الجدل بشأن إمكانية إلغائها

حرق الدهون الأبرز.. 5 معلومات غير متوقعة لا تعرفها عن اللحوم

هجوم على الأهلي واتحاد الكرة.. تعرف على آخر تصريحات مرتضى منصور

محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. شاهد

سبحت فيها الملكة وزارها الإسكندر الأكبر.. عين كليوباترا قبلة السياح في سيوة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور