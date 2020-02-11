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أخبار العالم

أعضاء سفارة إسرائيل بالصين يصفون الواقع المرير مع كورونا.. ماذا قالوا عن الفيروس؟

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قال أعضاء طاقم السفارة الإسرائيلية في الصين إن السلطات في البلاد عاجزة عن مواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19" وباتت في مظهر الحكومة التي على استعداد لتلقي المساعدة الخارجية.

ونقلت القناة الثانية الإسرائيلية عن أعضاء في طاقم السفارة الإسرائيلية بالصين قولهم إنهم غير متفائلين. وأضافوا: "إن قدرة الصينيين على الرعاية والعناية بالمرضة باتت محدودة للغاية، كما أن السلطات تركز معظم جهودها على عزل حاملي الفيروس عن بقية السكان.

وتابع الطاقم الإسرائيلي قائلا إن المشفيين المقامين في ووهان، بالإضافة إلى عشرات المستشفيات الأخرى التي أقيمت في الأندية الرياضية وغيرها فشلوا في مواجهة كثرة أعداد المصابين بالفيروس.

وأشار أعضاء الطاقم، بحسب القناة الإسرائيلية، إلى أن الطواقم الطبية في ووهان بدأت تعاني من نفاد الملابس الواقية، بالإضافة إلى الإرهاق الشديد من كثرة العمل. 

وقال الإسرائيليون: "في الواقع، فإن كل الجهود، التي يتم تصويرها بشكل رائع وتبث باحترافية وتفاؤل في الخارج، ليست سوى قطرة في بحر"، كما أن الحكومة الصينية بدأت على مشارف الاعتراف بالمشكلة، فقبل أيام وجه الصينيون انتقادات إلى الإدارة الأمريكية التي أوقفت رحلاتها إلى الصين، ووصفوها بأنها تمثل نموذجا سيئا لبقية دولة العالم.

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