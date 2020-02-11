محافظ الفيوم يوجه بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية

شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والعمل بالتوازى مع حملات الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.





جاء ذلك خلال زيارة محافظ الفيوم ونائب المحافظ الدكتور محمد عماد لمديرية الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن سلسة من الزيارات التي يقوم بها المحافظ ونائبه للمؤسسات الخدمية بالمحافظة، للوقوف على أهم الأعمال والإجراءات بمجالات حماية الأراضى، ووقاية النباتات ومكافحة أمراض البساتين، فضلًا عن أعمال التوعية والإرشاد، ومتابعة سير العمل ومستوى الآداء في تنفيذ المشروعات، والتعرف على المشاكل لوضع الحلول الجذرية لها للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين بالقطاع الزراعي.

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قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال الزيارة استمع لشرحٍ موجز لملف إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، ومناقشة الأمراض البستانية لمحصولي المانجو والتمر، حيث أوضح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة أنه تم تدريب أكثر من 300 شاب على الطرق السليمة لرش المبيدات لمقاومة أمراض النباتات والمحاصيل من خلال دورة "مطبقي المبيدات" مع منحهم شهادة باجتياز الدورة معتمدة من وزارة الزراعة.





وأضاف المتحدث الرسمي أن محافظ الفيوم شدد على التصدى بكل حزم لكافة التعديات على الأراضى الزراعية والعمل بالتوازى مع الموجة الـ 15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، موجهًا بإعداد بيان تفصيلي لكافة التعديات على الأراضى الزراعية.





وأشار "الأنصاري" الى سعي المحافظة لتبني بعض الزراعات التي تتميز بها المحافظة، لافتًا الى ادخال التنوع المحصولى والزراعات الجديدة بالأراضى المستصلحة حديثًا بما يعود بالفائدة على المزارعين، مشيرًا الى الأهمية الاقتصادية للمحاصيل الطبية والعطرية، فضلًا عن تسويق المنتجات عن طريق فتح منافذ بيع بالإدارات الزراعية لمنتجات المديرية الغذائية ومنتجات وزارة الزراعة، ومنتجات المواطنين والمدارس الزراعية.





وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية في تناقص مستمر، مضيفًا أن محصول القمح يمثل 52 % من المساحة الزراعية بالمحافظة، ويستأثر القطن بمساحة 30 ألف فدان، والذرة بمساحة 50 ألف فدان، والمحاصيل البستانية خاصة المانجو بأكثر من 11,5 ألف فدان، فضلًا عن باقى المحاصيل والزراعات الطبية والعطرية.