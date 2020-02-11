الإسماعيلي يبدأ التحضير لمواجهة الرجاء في البطولة العربية

بدأ فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، تحضيرا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربى الأحد القادم فى إطار جولة الذهاب لدور الأربعة بكأس محمد السادس للأندية الأبطال.





المران بدأ باجتماع الجهاز الفنى مع اللاعبين تم خلاله حث اللاعبين على ضرورة الخروج من نفق النتائج السلبية على الصعيد المحلى واستعادة فى البطولة العربية.





وشدد الجهاز خلال حديثه على ضرورة بذل كل لاعب أقصى مالديه سعيا لاسعاد الجماهير التى ستتواجد بالالاف فى المدرجات وخلف الشاشات.





المران شهد حصول بعض اللاعبين على راحة فيما خاض باقى اللاعبون تدريبات خططية اشتملت على سرعة التسليم والتسلم واللعب فى المساحات الخالية بالنسبة للمنافس.





وخصص الجهاز الفنى تدريبات من شأنها تدارك وإصلاح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبين خلال المواجهتين الماضيتين بالمسابقة المحلية.



