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وزارة الري: الاتفاق على تحويل نقاط مهمة إلى بنود فى اتفاقية في سد النهضة .. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:28 م
محمد السباعى
محمد السباعى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد السباعى المتحدث باسم وزارة الري ، إن الوفد المصرى مشكل من وفد فني ووفد قانونى يقومون باستكمال بعض النقاط العالقة بناء علي تكليف واضح لتحويل النقاط التي تم الاتفاق عليها إلى بنود يتم وضعها بعد ذلك في شكل اتفاقية.

وأضاف محمد السباعى خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن الوفد الفني استكمل بعض من هذه النقاط وسيتم عرضها غدا أو بعد غد على الوزراء يقومون با استكمال النقاشات حولها.

وأوضح محمد السباعى ، أن النقاط التي كانت تشغل الجانب المصرى هى شيء خاص بتدفقات المياه في فترات الجفاف والجفاف الممتد بالاضافة إلى آلية التشغيل .

وتابع محمد السباعى، أن الوفد قام بالاتفاق على وضع جدول يحمل التفاصيل الخاصة بمراحل الملىء بالإضافة إلى ما سيحدث بعد فترة الملء  .

واستكمل محمد السباعى، أن هناك نقاطا أخرى متعلقة بالتنسيق لمراقبة وتنفيذ الاتفاق سيتم الوصول إليه بتبادل البيانات والمعلومات  .
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