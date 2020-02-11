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أخبار العالم

سياسي تركي يطالب أردوغان بتوجيه الجيش لاحتلال العاصمة السورية دمشق

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
دعا رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى البدء في التخطيط للوصول إلى العاصمة السورية دمشق واحتلالها.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، قال بهجلي في اجتماع لتكتل نواب الحزب بالبرلمان، "بدءا من الآن على تركيا التخطيط لدخول دمشق إن استدعى الأمر هذا وإن لم يكن هناك خيار آخر.. لتحترق سوريا ولتنهدم إدلب واللعنة على الأسد”.

وقال الرئيس التركي رجب أردوغان الذي تتواجد قواه في إدلب شمال سوريا، اليوم، إنه سيكشف غدا الأربعاء، عن الخطوات التي ستتخذها بلاده حيال تطورات الوضع في محافظة إدلب، التي تشهد هجومًا بريا واسعا للجيش السوري.

ووجهت وزارة الخارجية السورية اليوم اتهاما للنظام التركي بالعدوان على سيادتها، من خلال نشر المزيد من قواته في إدلب وريفها وريف حلب واستهداف بعض النقاط العسكرية مشددة على الإصرار على استعادة السيطرة على كافة الأراضي السورية.

وقال مصدر في الخارجية السورية “إنها تؤكد مجددًا أن هذه الاعتداءات لن تنجح في إعادة إحياء التنظيمات الإرهابية وستستمر قوات الجيش العربي السوري في مطاردة فلول هذه التنظيمات حتى القضاء عليها بشكل كامل واستعادة السيطرة على الأراضي السورية كافة”.

ومع التقدم الكبير للجيش السوري في ريف محافظتي إدلب وحلب، نقلت تركيا أكثر من 1000 مركبة عسكرية ومايزيد عن 5000 جندي إلى إدلب خلال الأسبوع الأخير.
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