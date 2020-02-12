برلماني: حماية المواطن وسلامته من أولويات الحكومة.. وتصدير الكلاب سيزيد دخل الدولة

قال النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن تصدير الكلاب يعد أمرا اعتياديا لا يستحق الجدل القائم حول هذه القضية، موضحا أن مصر تستورد الكلاب ايضا بغرض الحراسة وان الموضوع يعد بمثابة عملية تجارية تعود بالنفع علي زيادة دخل الدولة.





أشار "السيد حجازي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، إلي أن الدولة تحرص علي حماية المواطن وسلامته من وجود الكلاب الضالة بالشوارع وما يصدر عنها من حوادث وأخطار حيث تضع ذلك في المقام الأول.





يأتي ذلك بعد أن استنكرت مي البطران، عضو مجلس النواب، توجه مصر في زيادة تصدير الكلاب البلدي في الفترة الأخيرة.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة، لمناقشة طلبات إحاطة وسؤالين وطلبات مناقشة عامة عن سبل تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وعن آلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها نظرا لزيادة تكاليف الإنتاج.





وقالت النائبة: الكلب البلدي يتم تصديره بشكل كبير في الفترة الأخيرة، بالرغم من أهمية هذا النوع، لاسيما أنه وفقا لدراسات خارجية فإن الكلب البلدي المصري من أقوى الحيوانات المقاومة للأمراض.





وطالبت مي البطران، بضرورة الحفاظ على ملكية مصر جينيا للكلب البلدي، ووقف عمليات التصدير العشوائي، حرصا على هذا النوع ولأهميته.