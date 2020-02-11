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فن

الفيديو المحذوف لمحمد رمضان حول أزمته مع الطيار الموقوف.. شاهد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:30 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

نشر محمد رمضان فيديو يعلق على واقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي أوقف عن العمل بسبب رمضان مدي الحياة.


وبعد دقائق من نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي قام رمضان بحذفه، وهو ما أثار استغراب الجمهور.


وجاء فى الفيديو أنه تواصل  مع أحد أصدقائه مدير في شركة للطيران الخاص، وسرد له القصة وطلب منه إرسال السيرة الذاتية للطيار  وسيتم عودته لعمله خلال أسبوع.


وتابع أن الطيار رفض إرسال السيرة الذاتية له بحجة أن رخصته تم سحبها، ولم يتمكن من مزاولة مهنته مجددا، وأرسل الطيار المحامي الخاص به وجلس مع محاسب الفنان محمد رمضان وأبلغه أن الطيار أشرف أبو اليسر كان متبقي له 3 سنوات قبل المعاش.


وأشار إلى أنه تم احتساب الثلاث سنوات بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتم تقدير مبلغ مالي تعويضا للطيار بقيمة 9.5 مليون جنيه.


وقال أبو اليسر فى أحدى تصريحاته التلفزيونية إن محمد رمضان لم يسأل عليه بتليفون واحد بعد قرار إيقافه نهائيا عن الطيران، ولا يوجد أي مصدر دخل لي بعد إيقافه عن العمل"، مضيفا: "محمد رمضان خرج بعد الواقعة وقرر تعويضي ولكنه لم يتصل بي على الإطلاق وتوجهت إلى مكتبه ولم أقابله وقلت للمحامي الخاص به إن محمد رمضان قفل بيوت ناس".


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