AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

هددها بصورها الفاضحة.. «يا بت أنتي مراتي» تنتهي بمندوب المبيعات خلف القضبان

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:59 ص
ابتزاز - صورة ارشيفية
ابتزاز - صورة ارشيفية
Advertisements
عمرو خليفة:

دائما البدايات الخطأ تقود دوما الي نهايات كارثية .. وقعت مروة ضحية لشاب استغل حبها له وقام بابتزازها بصور خاصة بها .. بداية القضية بدأت بتعارف على موقع التواصل الاجتماعى ومطاردات من قبل مندوب المبيعات لاحدى الفتيات طلب صداقة فرسائل حتى تمكن الشاب من عقلها وأصبحت فريسة سهلة دمر بعدها حياتها..  انا بحبك يا بت وهتجوزك.. انتي هتبقي مراتي بهذه الكلمات بدأت حكاية مروة ومحمد، بعدما تعرفا عبر موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك »، وبعد محادثات عده بينهما، فاتح المتهم مروة في الزواج، وأقنعها أنه لا يستطيع أن يعيش دونها، وأنها هي من جعلته يشعر بالحياة.

وحينها بدأ الشيطان ينسج خيوطه، ليطلب المتهم «مندوب مبيعات» من مروة أن ترسل له عده صور لها وهي ترتدي ملابس المنزل «قميص النوم»، ولكنها رفضت طالبه، ليحاول المتهم أكثر من مره لكنة كان دائمًا ما يصطدم برفضها، حتى التقيا في أحد المرات ليقوم بنقل صور خاصة لها من هاتفها المحمول إلى هاتفه دون أن تعرف، وظلت الحياة تسير بينهما إلى أن وصلت إلى طريق الفراق حينما تحول المتهم إلى شيطان يحاول أن يشبع غرائزه من خلال ابتزازها بالصور وتهديدها بنشرها إذ لم تعطي له الأموال.

 وهنا وقف الزمن بمروة فلم تستطيع أي تتصرف، فقامت بإرسال مبالغ مالية له، وصلت إلى 40 ألف جنيه حتى لا يقوم بفضحها ونشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المتهم لم يكتفي بذلك وماطل في محاولة منه للحصول على أموال إضافية، فما كان منها إلا أن لجأت للشرطة، وقامت بتحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور بدأت قوات الشرطة التحقيق في البلاغ، حتى تمكنت من ضبط المتهم، وإحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسه على ذمة القضية وإحالته للمحاكمة العاجلة، ةقضت محكمة جنايات القاهرة بسجن المتهم ثلاث سنوات مشدد لاتهامه بابتزاز المجنى عليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يصور النساء.. القبض على مصري في أحد المراكز التجارية بالكويت

اختلس 347 ألف درهم.. قصة مواطن عربي نصب على سلسلة مطاعم شهيرة في دبي

حصاد 2019 | حفلة الجنس الجماعي بالمنصورة الأبرز.. جرائم العلاقات غير الشرعية والاغتصاب

علم عليا قدام مراتي .. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شاب في المرج

ترشيحاتنا

آلام المفاصل أبرزها.. 5 عادات غريبة تصيبك بضغط الدم المرتفع

مرتضى منصور يهاجم عمرو الجنايني بسبب مباراة القمة

رشوان توفيق عن والدته: من أولياء الله الصالحين.. فيديو

بعد سنوات طويلة.. ناسا تزيح الستار عن صورة خيالية مبهرة

رسالة خاصة من مرتضى منصور لمسئولي الـ كاف.. تعرف عليها

محمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور