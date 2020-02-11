لحظة إزالة منطقة المهاجرين العشوائية بحي المرج بعد نقل الأهالي للمحروسة.. فيديو

ومنذ أن وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، أولى اهتماما كبيرا بسكان المناطق العشوائية وعمل على إنشاء الأحياء والمدن الجديدة لنقلهم في مساكن آدمية وحفاظا على حياتهم من المناطق العشوائية الخطرة، علاوة على تطوير تلك المناطق لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة التي حصلت على جائزة أجمل مدن العالم في عام 1930.





وفي هذا السياق، انتهت محافظة القاهرة من تطوير 50% من المناطق العشوائية بالقاهرة، وبانتهاء عام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير كل المناطق العشوائية، حيث إن العاصمة كان بها 15 منطقة عشوائية غير أمنة بالإضافة إلى 31 منطقة عشوائية خطورة أولى وثانية وسيتم الانتهاء منها بالكامل قبل نهاية العام الجارى.









وفيما يلي نستعرض لكم خطة المحافظة للتخلص من المناطق العشوائية في العام الحالي:





المناطق التى تم الانتهاء منها

انتهت العاصمة من نقل مناطق "الرزاز وشمال الحرفيين ومحجر فوزى عليوة وتسربات المياه بأحمد هاشم وسلم قلعة الكبش، والمواردى، وتل العقارب بالسيدة زينب، وحكر السكاكينى القديم بالشرابية ، وأبو رجيلة بالسلام وعين الحياة والجبخانة وعزبة العرب بغرب مدينة نصر والمدابغ وعزبة المدابغ وأكشاك ابو السعود، وجزء كبير من عرب اليسار.





المناطق التى سيتم إزالتها خلال عام 2020

أما عن المناطق التى سيتم إخلاؤها خلال عام 2020 هى "حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية استكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.





كما سيتم إزالة العصارة وعشش المهاجرين وشرق السكة الحديد بالسلام أول، وأماكن الخطورة بمنشأة ناصر ودار السلام ومصر القديمة، المحجر والسحيلة وبطن البقرة والحطابة والطيبى، واستكمال تطوير الجبخانة وعرب اليسار، وسيتم إزالة ونقل المبانى المحيطة بالقلعة غير الأثرية والمعتدية على الآثار، وكل السكن غير الملائم والمخالف والمعتدى على حرم الآثار وحرم القلعة، وهناك توجه من الدولة لإحياء المنطقة التاريخية والأثرية بالقاهرة.





المشروعات التى سيتم تسليمها خلال 2020

من المقرر أن يتم تسليم مشاريع "معا 1 و2 والإنتاج الحربى والخيالة والمنيل القديم ويوفروا 15 ألف وحدة، خلال عام 2020، كما سيتم عمل مشروعات خدمية فى أماكن المناطق العشوائية التى تم إخلاؤها، كما تم البدء فى مشروع تطوير منطقة المدابغ علما بأن الشركة المنفذة تسلمت الأرض لبدء تنفيذ المشروع.