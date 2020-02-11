رجال الريشة يتصدر مجموعته بالبطولة الإفريقية في القاهرة

تصدر المنتخب الوطني الأول لرجال الريشة الطائرة، ترتيب المجموعة الثانية من بطولة إفريقيا للكبار، والمقامة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 10 وحتى 16 فبراير الجاري.





واحتل "الفراعنة" صدارة المجموعة بعد الفوز على كل من سيراليون والكاميرون والمغرب بنتيجة واحدة وهي 5 - 0، فيما فاز منتخبنا على نظيره الجنوب إفريقي بنتيجة 4 - 1.





ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا غدًا مع نظيره منتخب موريشيوس في قبل نهائي البطولة القارية، فيما يلعب المنتخب الجزائري مع نظيره الجنوب إفريقي ضمن منافسات نفس الدور.



