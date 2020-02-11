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أخبار العالم

انفجار هائل يهز العاصمة الإيرانية طهران .. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:44 م
صدى البلد
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حسام رضوان
هز انفجار هائل العاصمة الإيرانية طهران وسط احتفالات النظام بالذكرى 41 للثورة الإيرانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر الانفجار.

وقال رواد الموقع أن الانفجار وقع في مكتب تابع للسلطة القضائية في المنطقة السابعة في العاصمة الإيرانية طهران.

ويأتي ذبك في الوقت الذي شهدت فيه إيران حرق لصور المرشد علي خامنئي في الشوارع أثناء احتفال النظام بذكرى ثورة 1979 بعد قمع التظاهرات الأخيرة في يناير الماضي.

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