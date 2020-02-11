والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون في مصر.. فيديو

أكد رمضان ربيع والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون في مصر، إن ياسمين أول طفلة لهوينوى إنجاب 3 فقط سواء ذكور أو اناث نظرا لظروف المعيشة.

وأضاف رمضان ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ،: قمت بعمل الورق الخاص بتسجيل ياسمين بشكل طبيعي وقمت بالذهاب إلى الصحة لتسجيلها هناك .





وأوضح رمضان ربيع ، أن بعد عودتي من الصحة قاموا بالاتصال بي لابلاغى أن ياسمين هي من أكملت عدد السكان 100 مليون نسمة .





وتابع رمضان ربيع ، أن أهل بلدتنا فرحانين بعد أن رأونا علي التليفزيون وانا سعيد بقدوم او طفلة الي .





واستكمل رمضان ربيع : فوجئت بأن طفلتي هي المولودة رقم 100 مليون نسمة في مصر وعلمت بذلك من مديرية الصحة بسوهاج.