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والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون في مصر.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:46 م
المولود رقم 100
المولود رقم 100 مليون في مصر
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إبراهيم القادري
أكد رمضان ربيع والد الطفلة ياسمين المولود رقم 100 مليون في مصر، إن ياسمين أول طفلة لهوينوى إنجاب 3 فقط سواء ذكور أو اناث نظرا لظروف المعيشة.
وأضاف رمضان ربيع خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ،:  قمت بعمل الورق الخاص بتسجيل ياسمين بشكل طبيعي وقمت بالذهاب إلى الصحة لتسجيلها هناك .

وأوضح رمضان ربيع ، أن بعد عودتي من الصحة قاموا بالاتصال بي لابلاغى أن ياسمين هي من أكملت عدد السكان 100 مليون نسمة .

وتابع رمضان ربيع ، أن أهل بلدتنا فرحانين بعد أن رأونا علي التليفزيون وانا سعيد بقدوم او طفلة الي .

واستكمل رمضان ربيع : فوجئت بأن طفلتي هي المولودة رقم 100 مليون نسمة في مصر وعلمت بذلك من مديرية الصحة بسوهاج.
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