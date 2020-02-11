وزيرة الصحة: لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بـ كورونا بين المصريين العائدين ..فيديو

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه حتى الأن لم يثبت إصابة أي مواطن في مصر بمرض فيروس كورونا، مؤكدا أن المواطنين المصريين العائدين من الصين والمتواجدين في الحجر الصحي في صحة جيدة ونتابعهم بشكل يومي.





وأضافت زايد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر عبر فضائية mbc مصر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن مصر من أوائل الدول الكاشفة لفيروس كورونا المستجد.





وتابعت وزيرة الصحة أنه يوجد ما يقرب من 350 مواطنا مصريا إضافة إلى العائدين من الصين متواجدين بالحجر الصحي، مؤكدة أنه يتم عمل الفحوصات اللازمة لهم بشكل يومي بمدة 3 مرات يوميا.





وأشارت وزيرة الصحة إلى أن الحجر الصحى به جميع العيادات من أشعة وتحاليل واطباء مكافحة عدوى وحجر صحي ونساء وأطفال وتخصصات أخرى إضافة إلى وجود 2 مساعدين من وزارة الصحة متواجدين في الحجر الصحي لمتابعة الحالات الموجودة هناك.



